Outlook für Mac wird selbst gehostete Exchange-Server unterstützen

Das geht aus einer neuen Eintragung in der online für jedermann zugänglichen Microsoft 365-Roadmap hervor (via Dr. Windows ). Dort veröffentlicht Microsoft regelmäßig Informationen zu den neuesten Updates zu Produktivitäts­an­wendungen und intelligenten Clouddiensten - so nun auch die Ankündigung für die kommende Option.Demnach wird die neue Funktion für Outlook spätestens im Juni 2024 für alle Mac-Nutzer vorgestellt, der Test wird aber schon in Kürze starten.In der Ankündigung heißt es, "Outlook für Mac wird Konten für Microsoft Exchange on-premises Server unterstützen". Diese Ankündigung kommt noch bevor der Konzern diese Option für das neue Outlook für Windows bestätigt hat - aktuell kann man mit keiner dieser beiden Lösungen einen eigenen Exchange-Server nutzen, sondern muss Microsoft 365 mit Exchange Online nutzen.Microsoft hatte das neue Outlook für den Mac im Frühjahr gestartet. Die Anwendung kann man kostenlos nutzen, jedoch gibt es noch aus der Sicht der Anwender viele "fehlende" Funktionen. Ein häufig genannter Kritikpunkt war dabei eben die fehlende Anbindung an einen selbst gehosteten Exchange-Server. Das sich Microsoft dieser Kritik nun annimmt, ist gut, wenn man sich auch noch viel Zeit lässt.Die Feature-ID für diese Ergänzung lautet 182252 und sie wurde offiziell am 16. Oktober 2023 in die Roadmap aufgenommen. Wer sich für die Änderung interessiert, kann mithilfe der ID auf dem Laufenden bleiben. Diese Funktion wird für Outlook für den Mac integriert. Die Einführung ist bis Juni 2024 geplant, wobei voraussichtlich ab Januar 2024 eine Vorschau verfügbar sein wird.