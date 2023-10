Microsoft kündigt endlich Lösung für langsames Outlook an

Bereits im Juni hatte Microsoft Start-Probleme mit Outlook eingeräumt. Betroffene Microsoft 365-Nutzer bemerken dabei einen deutlich verlangsamten Start von Outlook, wobei es auch zum Einfrieren der Anwendung kommen kann. Nun soll bald ein Update folgen.

Der Fehler selbst scheint nun schon bald seit sechs Monaten zu existieren und nervt Microsoft 365-Anwender unter Umständen bei jedem Neustart von Outlook.Im Juni hatte das Outlook-Team eine Untersuchung des Problems angekündigt und erklärt, dass vermutlich ein Synchronisations-Fehler hinter dem langsamen Start der Anwendung steckt Nutzer hatten dabei aber gar nicht so sehr Probleme damit, dass Outlook mehr Zeit benötigte zum Starten - zu einem Problem wurde es eigentlich erst, wenn Outlook beim Startbildschirm hängen blieb und dann neu gestartet werden musste.Einige Nutzer hatten dazu Feedback gegeben, dass sie bei einem Neustart ihres PCs im Anschluss mehrere Anläufe brauchten, um auch Outlook zu starten, was dann bis zu 30 Minuten beanspruchen konnte.Microsoft empfahl, Outlook beim Starten nicht abzubrechen, auch wenn es denn Anschein hat, das sich nichts mehr tut. Falls keine Fehlermeldung angezeigt wird, soll sich die Anwendung einfach nach einiger Zeit doch noch selbst starten, auch wenn das zunächst nicht den Anschein hat.Laut Microsoft tritt dieser Fehler auf, wenn Outlook Probleme hat, den "Standard"-Status des Cache zu bestimmen, wobei Outlook und Nicht-Office-MAPI-Anwendungen zu einem Konflikt kommen kann. Nun soll es eine dauerhafte Lösung in Form eines Updates geben. Aktuell wird das Bugfix mit Office-Insidern getestet.Das Online-Magazin Bleeping Computer hat dazu eine Mitteilung von Microsoft 365 entdeckt, die besagt, dass das Update Ende November in den Builds 17029.20000 und höher in den Current Channel übernommen wird. Bis dahin müssen sich Betroffenen also noch gedulden.Wer nicht warten möchte, kann eine Übergangslösung anwenden: Betroffene können laut dem Microsoft-Team die Gruppenrichtlinieneinstellung ändern oder alternativ den REST-Status explizit in den Outlook-Kontoeinstellungen angeben. Wie das genau gemacht wird, erklärt Microsoft in einem Support-Dokument , das sich mit dem Fehler beschäftigt. Wer ungern Änderungen an den Einstellungen vornimmt, sollte besser auf eine dauerhafte Lösung von Microsoft warten und den langsamen Start von Outlook in Kauf nehmen. Wir werden berichten, sobald das Update für alle Nutzer startet.