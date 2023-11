Der Pay-TV-Anbieter Sky hat in diesem Jahr bekanntlich keinen Partner im Free-TV gefunden - dennoch müssen Formel 1-Fans nicht unbedingt zahlen, wenn sie das heutige Rennen in Brasilien schauen möchten: Sky wird das Rennen im kostenlosen Stream und auf TikTok zeigen.

Brasilien-F1-Rennen kostenlos

Zeitplan Streaming

16:30 Uhr - Vorberichte

17:55 Uhr - Formel 1 Rennen

19:45 Uhr - Formel 1 Analysen & Interviews

So gehts

Info: Sky Q mit Sky Go , HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive. Aktuell kostet die Kombination aus dem Sky Sport Paket und dem Entertainment-Paket während der ersten zwölf Monate 20 Euro pro Monat, wenn man ein Jahres-Paket bucht.

Zusammenfassung Sky zeigt Formel 1-Rennen kostenlos auf TikTok und im Stream

Kein Free-TV-Partner für Sky in diesem Jahr

Vorberichte, Rennen und Analysen inklusive, nur Pressekonferenzen exklusiv

Kostenlose Live-Berichterstattung nur auf TikTok, Sky Sport App und Webseite

Keine Übertragung auf Sky Sport YouTube-Kanal für Brasilien-Rennen

Interaktion mit TikTok Community durch @skysportformel1

Sky Q mit Sky Go und Entertainment-Paket inklusive Sky Sport News für 20 Euro/Monat

Das hat der Anbieter angekündigt und kämpft damit natürlich auch ein wenig gegen die Kritik, dass man in diesem Jahr Formel 1 nur exklusiv live auf Sky Sport F1 zu sehen bekommt.Dabei müssen Fans bei dem kostenlosen Livestreaming nur auf wenig im Programm verzichten - Sky wird schon die Vorberichte streamen und nach dem eigentlichen Rennen ab 19.45 Uhr mit Analysen und Interviews abschließen. Lediglich die Pressekonferenzen sind nur über Sky Sport F1 zu sehen.Die Streams selbst sind natürlich eine Einschränkung, denn es gibt die kostenlose Live-Berichterstattung nur auf TikTok , in der Sky Sport App ( iOS und Android ) oder auf der Sky Sport-Webseite . Wer das Rennen aber auch gern über Smartphone oder Tablet verfolgen möchte, wird damit sicherlich glücklich. Also einfach Apps laden oder die Webseiten besuchen und den Livestream anklicken.Bei älteren Veranstaltungen gab es zudem noch die Übertragung live im Sky Sport YouTube-Kanal , doch davon war nun bei der Ankündigung für das Brasilien-Rennen nichts zu lesen.Bei TikTok gibt es bei @skysportformel1 neben dem Rennen noch den Austausch mit der TikTok Community, gehostet von Sophia Flörsch und Joé Signon. Es ist nun bereits das vierte Mal, dass Sky ein Rennen so kostenlos zur Verfügung stellt.