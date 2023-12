Die Sendeanstalten RTL und Sky Deutschland kündigen für 2024 eine Partnerschaft an, von der vorrangig Free-TV-Kunden profitieren sollen. Ziel ist es, mehr Live-Sport "kostenlos" anzubieten - etwa Formel-1-Rennen und Spiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Partnerschaft im Content-Bereich

Sieben Formel-1-Rennen pro Saison auf RTL sowie alle Qualifikationsrennen und das erste Rennen der Saison auf allen RTL-Plattformen

Drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga pro Saison auf RTL

Ein Spiel der Premier League pro Spielwoche auf RTL+

Ausgesuchte Highlights und neue Clips

Zwei Spiele der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche auf Sky

Hochklassige Fiction-Formate von Sky wie Der Pass oder Das Boot nicht-exklusiv auf RTL+

Sky Deutschland und RTL Deutschland bezeichnen ihre strategische Content-Partnerschaft als "bisher einzigartige Zusammenarbeit zwischen den beiden führenden deutschen Pay- und Free-TV-Anbietern", die sowohl Zuschauern im linearen Fernsehen als auch beim Streaming via RTL+ Vorteile verschaffen soll. Gute Nachrichten hat man vor allem für Formel-1- und Fußball-Fans.Die vorerst auf zwei Jahre ausgelegte Zusammenarbeit ermöglicht es RTL, sieben Formel-1-Rennen pro Saison live im Free-TV zu senden. Zuvor war die Kölner Mediengruppe im Jahr 2020 aus dem Formel-1-Geschäft ausgestiegen und konnte seit jeher nur eine Handvoll Rennen übertragen. Zur Partnerschaft mit Sky gehören zudem alle Qualifikationsrennen und das erste Rennen der Saison auf sämtlichen RTL-Plattformen.Weiterhin erhält RTL von Sky die Free-TV-Rechte an drei Konferenzschaltzungen der 2. Fußball-Bundesliga pro Saison im linearen Fernsehen und ein wöchentliches Spiel der Premiere League auf RTL+. Im Gegenzug werden zwei Spiele der Europa League oder der Europa Conference League wöchentlich bei Sky übertragen. Und am Ende landen auch ausgewählte Sky-Eigenprodukten (z.B. Der Pass oder Das Boot) auf RTL+, wenn auch nicht exklusiv.