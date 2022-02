Netflix: Das ist das mehr als beeindruckende Film-Aufgebot für 2022

Stars, Stars und mehr Stars

Netflix hat in den vergangenen Wochen und Monaten nicht so viele Abonnenten gewinnen können, wie man es sich erhofft hat, dennoch hat der Streaming-Dienst erneut eine Preiserhöhung bekannt gegeben. Dass man dieses Geld aber auch tatsächlich investiert bzw. als Kunde etwas geboten bekommt, zeigt die filmische Vorschau auf das Jahr 2022.Im Streaming-Bereich ist und bleibt Netflix der Marktführer, doch die Konkurrenz wird immer größer. Denn es gibt mehr Anbieter denn je, sie investieren auch immer mehr Geld in aufwendige Serien- und Film-Produktionen. Der rote Streaming-Riese hat seine Aktivitäten im Serienbereich zwar etwas zurückgeschraubt und konzertiert sich immer mehr auf Reality und sonstige Non-Scripted-Inhalte, im Bereich der Spielfilme hat man aber offenbar nicht vor, einen Gang zurückzuschalten.Diesen Schluss legt jedenfalls das nun veröffentlichte offizielle Filmvorschau für das Jahr 2022 nahe. Denn dort kann man nicht nur diverse Stars entdecken, auch in Sachen Production Value scheint nach wie vor klotzen statt kleckern angesagt zu sein.Zu den Stars, die in diesem Jahr in Netflix-Filmen zu sehen sein werden, gehören u. a. Ryan Gosling, Chris Evans, Halle Berry, Jamie Foxx, Eddie Murphy, Millie Bobby Brown, Daniel Craig, Adam Sandler, Mark Wahlberg, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Zoe Saldana und viele weitere mehr.Netflix zeigt in seiner Übersicht insgesamt 70 bereits veröffentlichte und vor allem noch kommende Filme, der Dienst deckt im Wesentlichen jedes heute populäre Genre ab, darunter Action, Anime, Science-Fiction, Horror, Comedy und Romantik.Zu den (Februar-)Highlights gehören eine Neufassung von Texas Chainsaw Massacre und Enola Holmes 2. Im Verlauf des Jahres kommen u. a. die Krimifortsetzung Knives Out 2, das Zeitreise-Abenteuer The Adam Project, die Vampirjäger-Action Day Shift, der Fantasyfilm Slumberland und die Neufassung von Pinocchio dazu. Die komplette (Presse-)Liste mit Filmen ist in einem Google Docs-Dokument zu finden.