Sky streicht Eigenproduktionen - diese Serien-Hits werden auf Eis gelegt

Beim Pay-TV-Anbieter Sky rumort es seit Längerem. Mutterkonzern Comcast möchte den deutschen Sky-Ableger wieder loswerden und bemüht sich in der Zwischenzeit um Schadensbegrenzung und streicht Eigenproduktionen wie "Babylon Berlin", "Das Boot" und "Helgoland 513".

Auch "Babylon Berlin" abgesetzt

Inhalte schrumpfen bedenklich

Zusammenfassung Sky Deutschland beendet Eigenproduktionen, Schadensbegrenzung.

Alle Projekte in Entwicklung werden in Wartestellung versetzt.

Fans erwarteten fünfte Staffel von "Babylon Berlin".

Entwicklung der fünften Staffel evtl. über Netflix.

Sky-Mutterkonzern Comcast möchte den deutschen Sky-Ableger loswerden.

Attraktivitätsverlust durch Abwanderung von Warner zu Netflix.

DAZN- und Bundesliga-Pakete im Überblick

Das berichtet das Online-Magazin Variety jetzt exklusiv . Wie Variety erfuhr, wird das gesamte Team der Drehbuchautoren aufgelöst, doch das ist bei Weitem noch nicht alles. Auch Serien, die bereits in Auftrag gegeben wurden und in Produktion sind, wie das Post-Apokalypse-Drama "Helgoland 513" und "Das Boot" Staffel 4 werden nicht verschont. Sky wird alle Dreharbeiten beenden.Alle Projekte, die sich in der Entwicklung befinden, werden laut Variety "in den Turnaround versetzt". So heißt es in einem internen Schreiben der Sky Studios. Alle Projekte sind damit in Wartestellung, bis sich etwas neues zur Situation bei Sky ergibt.Diese Details hat Variety aus einem Schreiben an die deutschen Sky-Mitarbeiter, das am Donnerstag von Sky Deutschland-Chef Devesh Raj über den überraschenden Schritt informierte.Variety meldeten, dass das prominenteste Opfer dieser Strategieänderung zweifellos der von der Kritik gefeierte Polizeithriller "Babylon Berlin" sein wird, dessen vierte Staffel im Herbst ausgestrahlt wurde. Die Fans haben eine fünfte Staffel erwartet, aber Variety weiß, dass der Neo-Noir - der sich derzeit nicht in Produktion befindet - von Sky Deutschland als Teil der Änderung abgesetzt wurde.Für Sky bedeutet die Beendigung von Eigenproduktionen in dem jetzt vollzogenen Umfang aber auch: Die Attraktivität des Angebots wird extrem nachlassen. Erst vor Kurzem war zudem durchgesickert, dass Warner in Verhandlungen mit Netflix steht und dadurch weitere Inhalte abwandern werden.Es gibt jedoch vielleicht noch Hoffnung für einige Eigenproduktionen. Babylon Berlin-Produzent Beta Film hat gegenüber Variety bereist bestätigt, dass er "die Entwicklung der fünften Staffel in Auftrag geben wird", zusammen mit der Produktionsfirma ARD Degeto und X Filme des deutschen Fernsehens. Dabei heißt es auch, dass Netflix, die die Serie auch in großen Märkten wie den USA, Kanada und Australien ausstrahlen, ein logischer Partner für die Fortsetzung des Dramas sein könnte.