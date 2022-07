Dazn: Preiserhöhung trifft bald Bestandskunden mit voller Wucht

Der Sport-Streaming-Dienst Dazn hat sich in den ersten Jahren seines Bestehens viele Sympathien und auch Kunden erworben. Das lag einerseits an einem hervorragenden Angebot, andererseits am Preis. Doch der hat sich signifikant geändert - nun auch für Bestandskunden.

Ab August neue Preise für alle

Bundesliga, Champions League, NFL und Co.

Anfang des Jahres mussten Sport-Fans einen kleinen Schock überstehen: Denn das beliebte Sport-Portal Dazn hat bekannt gegeben, dass man die Preise erhöht. Und zwar nicht nur ein wenig, man hat die Abo-Preise gleich verdoppelt. Immerhin: Für Bestandskunden, also bereits bestehende Abonnenten, änderte sich vorerst nichts.Bis zumindest Ende Juli sollten diese weiterhin 14,99 Euro pro Monat bezahlen. Wer hingegen ein neues Abo abschließt, der bezahlt mittlerweile monatlich 29,99 Euro, das Jahresabo erhöhte sich von 149,99 auf 274,99 Euro. Der alte Preis sollte aber eben noch zumindest bis 31. Juli 2022 gelten, Dazn hat sich allerdings nicht eindeutig geäußert, was ab August passiert. So mancher Kunde hatte deshalb die Hoffnung, dass Treue doch irgendwie belohnt wird und sich der Preis für Bestandskunden länger nicht ändert.Doch diese Hoffnung ist nun geplatzt. Denn mittlerweile steht fest, dass die Preiserhöhung auch Bestandskunden trifft, und zwar mit voller Wucht. Denn heute sind die Kunden von Dazn per Mail informiert worden (via Der Spiegel ), dass auch sie demnächst 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zahlen müssen - also ab 1. August 2022.Die Preiserhöhung von Dazn ist zwar drastisch, aber erklärbar: Denn der Streaming-Dienst hat in den ersten Jahren einen aggressiven Expansionskurs betrieben und viele Übertragungsrechte eingekauft. Sportrechte sind allerdings sehr teuer und nun reicht man die Rechnung an die Kunden weiter. Ob diese Strategie erfolgreich war, wird sich also schon bald zeigen - auch wenn derzeit noch der Gutscheinkarten-Trick funktionieren dürfte