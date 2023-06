Sky+ Receiver: Anbieter beendet in Kürze Abruf von Inhalten

Der Streaming-Anbieter Sky wird noch im Juni die Bereitstellung von Inhalten über den Sky+ Receiver einstellen. Die alte Hardware wird ab dem 20. Juni nicht mehr unterstützt. Für betroffene Kunden gibt es daher jetzt ein Angebot für den Tausch des veralteten Systems.

Sky-Mitteilung an Kunden Um unseren Kunden ein bestmögliches Sky Erlebnis zu garantieren, konzentrieren wir uns auf die Weiterentwicklung von Sky Q. Der Sky Q Receiver ist die Plattform für alles: Du erlebst die gesamte Vielfalt von Sky, Free-TV und Inhalte von Apps wie z. B. Netflix, Paramount+, DAZN, Prime Video sowie diverser Mediatheken.



Bei deinem aktuellen Empfangsgerät - dem Sky+ Receiver - kommt es am 20.6.2023 zu weiteren technischen Einschränkungen. Ab dann stehen dir keine Inhalte mehr auf Abruf zur Verfügung. Andere Dienste wie Sky Store oder 18+ werden schon seit Monaten nicht mehr unterstützt. Damit du Sky weiterhin in vollem Umfang erleben kannst, wechsle am besten noch heute auf den Sky Q Receiver kostenlos zur Leihe zzgl. einmalig € 12,90 Logistikpauschale.

Das meldet Caschys Blog . Sky-Kunden, die noch einen der älteren Sky+ Receiver in Verwendung haben, werden damit ab dem 20. Juni 2023 keine Filme und Serien mehr auf Abruf sehen können. Sky hatte die Box bereits für den Sky Store und für 18+ Inhalte gesperrt. Nun folgt das Ende für die Inhalte auf Abruf aus der Sky-Mediathek.Künftig sollen Kunden auf den Sky Q Receiver umsteigen. Diese Plattform wird von Sky weiterentwickelt und mit dem Ende der On-Demand-Inhalte für den Sky+ Receiver nun das Empfangsgerät der Wahl.Auch beim CI+ Modul hatte Sky das Ende der Unterstützung angekündigt. Derzeit werden Sky-Kunden angeschrieben und über den Stichtag 20. Juni informiert. Beim Wechsel auf einen neuen Sky Q Receiver müssen die Kunden lediglich eine Versandpauschale zahlen.