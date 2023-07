Sky Wow läuft jetzt im Browser - und das Jahr 2010 sagt 'Gut gemacht'

Der einst als Sky Ticket bekannte Streaming-Dienst Wow hat seit jeher einen schlechten Ruf, Grund dafür ist die teils miserable Technik. Nun macht Wow einen wichtigen Schritt in die Neuzeit, zumindest jene von circa 2010. Denn man unterstützt nun Browser-Wiedergabe.

Wow-Player nicht mehr vorgeschrieben

Sky Ticket bzw. Wow, wie es seit dem vergangenen Jahr heißt, hat schon seit Beginn einen katastrophalen Ruf. Das betrifft aber nicht die Inhalte, denn mit beispielsweise HBO-Serien hat man hochwertige Produktionen im Angebot. Technisch ist das Ganze aber ein mittelschweres Drama, denn man bietet allenfalls 1080p-Auflösung mit einer bescheidenen Bitrate an, von 4K, HDR oder Dolby Atmos ist bei Wow noch immer nichts zu sehen.Immerhin bietet man - zur Erinnerung: wir schreiben das Jahr 2023 - nun endlich einen Zugriff auf eine Wiedergabe über ein Web-Interface bzw. den herkömmlichen Browser (via Caschy ). Denn bislang mussten Nutzer nämlich eine dedizierte Software installieren, über das Chrome Firefox und Co. war ein Zugriff bisher nicht möglich.Seit Anfang dieser Woche unterstützt Wow die Wiedergabe im Browser. Der Dienst schreibt auf seiner Hilfe-Seite dazu: "Gute Nachrichten für alle Laptop- und PC-Streamer: Wir haben das Nutzererlebnis von Wow auf PC und Mac verbessert, sodass du deine Lieblingsinhalte jetzt direkt im Browser abspielen kannst. Die Installation des Wow-Players ist ab dem 10. Juli 2023 nicht mehr notwendig. An den verfügbaren Funktionen ändert sich für dich dadurch nichts."Wow schreibt, dass hier alle aktuellen Webbrowser unterstützt werden, man selbst empfiehlt offiziell Google Chrome Mozilla Firefox und Apple Safari. Der Wow-Player wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Eine Wahl haben Kunden nicht, denn eine gleichzeitige Unterstützung beider Player ist nicht vorgesehen, schreibt der Dienst. Die Browser-Wiedergabe funktioniert allerdings nur auf Laptops und Desktop-PC, auf Smartphones und Tablets ist weiterhin die Wow-App Pflicht.