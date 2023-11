Starfield: Spieler macht coole Entdeckung nach 33-mal durchspielen

Wer die Welt von Starfield nach dem Durchspielen weiter bereisen will, bekommt dank des New Game Plus-Systems auch neue Inhalte ge­bo­ten. Ein ehrgeiziger Spieler berichtet jetzt von einer besonderen Inter­aktion, die ihm bei seinen 33 Durchläufen zuvor nicht begegnet war.

Starfield wird unter anderem dafür kritisiert, dass seine Planeten oft nur wenig Aufregendes bieten, sehr leer sind und Schauplätze von den Entwicklern oft schlicht kopiert wurden. Diese und andere Probleme halten einige Nutzer nicht davon ab, das Spiel nicht nur einmal, sondern viele Male durchzuspielen. New Game Plus bietet Anpassungen der Geschichte, neue Dialogoptionen und sogar neue Hauptmissionen.Wie jetzt der X-Nutzer @NikoMueller berichtet, hat er in der Welt von Starfield bereits Runde 33 hinter sich, wurde dann aber bei Durchlauf 34 von einer interessanten kleinen Neuerung überrascht. "Ich habe mich selbst aus dem 1. Universum getroffen, als ich das Artefakt an die Konstellation übergab", so die Beschreibung der aufregenden Begegnung. Wie NikoMueller zeigt, kommt es zwischen dem Spieler, seinem Multiversum-Ich und den anderen Charakteren zu einigen lustigen Interaktionen. Mit den richtigen Antworten war es außerdem möglich, die alternative Version des Charakters für die Crew anzuwerben.You?" so der Name des zweiten Ichs, habe die gleichen Werte wie beim ersten Durchgang und könne zu seiner Vergangenheit detailliert befragt werden.Allerdings: Dass dieses neue Ereignis für den Spieler erst nach 34 Durchläufen ausgelöst wurde, scheint reiner Zufall. "Das könnte mit dem nächsten NG+ passieren, denn es scheint zufällig zu sein", so NikoMueller in einer Antwort auf die Frage, ob sich die Interaktion aktiv auslösen lässt. Man darf gespannt sein, ob die NG+-Community dem Spiel weitere Geheimnisse entlocken kann. Die Begegnung mit dem eigenen Ich scheint auf jeden Fall nur selten ausgelöst zu werden.