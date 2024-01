Snapdragon XR2+ Gen 2: CPU für Samsung-Antwort auf Apple Vision Pro

Angesichts der baldigen Verfügbarkeit des Apple Vision Pro Mixed-Reality-Headsets arbeiten Google und Samsung zusammen mit dem Chiplieferanten Qualcomm an einer Antwort. Mit dem Snapdragon XR2+ Gen 2 hat Qualcomm jetzt schonmal einen ersten Baustein für das Projekt vorgestellt.

Qualcomm lässt neuen Chip schneller laufen

Zusammenfassung Qualcomm stellt Snapdragon XR2+ Gen 2 vor

Neuer Chip für VR-, AR- und XR-Headsets geplant

Verspricht 4.3K-Auflösung pro Auge bei 90 Hz

15% mehr Grafikleistung, 20% mehr CPU-Takt

Unterstützt über 12 Kameras für Umgebungserfassung

Google und Samsung als Partner für Headset-Entwicklung

Samsung plant VR-Headset-Release Ende 2024

Der Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 ist ein neues System-On-Chip, das in VR-, AR- und XR-Headsets zum Einsatz kommen soll. Der direkte Vorgänger steckt zum Beispiel im kürzlich eingeführten Meta Quest 3. Gegenüber diesem Chip soll sich das neue Modell vor allem durch mehr Leistung abheben.Qualcomm verspricht unter anderem, dass man nun eine "4.3K-Auflösung" für jedes Auge bieten kann - bei einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz wohlgemerkt. Außerdem soll der neue Chip eine 15 Prozent höhere Taktrate bei der Grafikeinheit mitbringen, während der Takt der CPU um 20 Prozent angehoben wird.Als einzige weitere Neuerung hebt Qualcomm die Unterstützung für mehr als 12 gleichzeitig verwendete Kameras zur Erfassung der Umgebung des jeweiligen Headsets. Darüber hinaus soll der neue Chip im Grunde die gleichen Vorteile bieten wie sein Vorgänger und die Basis für viele VR- und XR-Headsets bilden.Besonders interessant ist aber eben der Umstand, dass Qualcomm bei der Vorstellung des neuen Snapdragon XR2+ Gen 2 ausdrücklich Google und Samsung als Partner für die Entwicklung nannte. Die beiden Firmen hatten bereits im letzten Jahr deutlich gemacht, dass man gemeinsam im Bereich der Mixed- bzw. Virtual-Reality-Headsets aktiv werden wolle.Allem Anschein nach steht Qualcomms neuer Chip also in direktem Zusammenhang mit dem von Samsung in Aussicht gestellten VR-Headset, für das Google die passende Software auf Basis von Android liefern könnte. Qualcomm bestätigte erneut, dass Samsung an entsprechender Hardware arbeitet, wobei der koreanische Elektronikkonzern bereits selbst entsprechende Ankündigungen machte.Erst im November 2023 war zu hören, dass die sogenannte XR Alliance, zu der Samsung, Google und Qualcomm allesamt gehören, ihre Pläne für neue VR-Hardware nach der Vorstellung des Apple Vision Pro wieder aufleben ließ. Samsung will im Rahmen dieses Vorhabens angeblich gegen Ende 2024 sein erstes neues VR-Headset seit Jahren auf den Markt bringen und strebt für dieses rund 2000 Dollar teure Produkt rund 30.000 Verkäufe in diesem Jahr an.