Controller & Co.: Inoffizielles Xbox-Zubehör wird bald gesperrt

Die Nutzung von beliebigem inoffiziellem Zubehör an Xbox-Konsolen wird bald nicht mehr möglich sein. Microsoft wird dieses demnächst voll­stän­dig aussperren und den Nutzern bleibt nur eine letzte Frist von einigen Tagen, um möglicherweise Ersatz zu finden.

E. Guzmán Egas / Unsplash

Sperrungen gehen schon los

Drahtlos für alle

Zusammenfassung Microsoft sperrt nicht offizielles Zubehör für Xbox ab 12.11.2023

Nur noch zugelassene Produkte können genutzt werden

Fehlermeldung 0x82d60002 weist auf Sperre hin

Microsoft weist auf Rückgabe und autorisiertes Zubehör hin

Brook Gaming und andere Hersteller von nicht zugelassenem Zubehör betroffen

Probleme begannen mit Xbox-Firmware-Version 10.0.25398.2266

Änderungen ermöglichen Drittherstellern, drahtlose Controller anzubieten.

Ab dem 12. November sollen nur noch offiziell zugelassene Produkte an die Xbox-Spielekonsolen angeschlossen und genutzt werden können. Das geht aus einem Bericht des US-Magazins Windows Central hervor. Wer von der Sache betroffen sein wird, dürfte die entsprechende Mitteilung Microsofts vielleicht auch schon gesehen haben.Bei einer Reihe von Xbox-Nutzern erschien dieser Tage die Fehlermeldung 0x82d60002. "Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör beeinträchtigt Ihr Spielerlebnis. Das Zubehör wird am 12.11.2023 für die Verwendung gesperrt", steht hier nun auf dem Bildschirm geschrieben.Allerdings will Microsoft in dieser Angelegenheit auch nicht unbedingt mit zahlreichen Support-Anfragen behelligt werden. Daher weist man ausdrücklich darauf hin: "Wenn Sie Hilfe bei der Rückgabe benötigen, wenden Sie sich an das Geschäft, aus dem es stammt, oder an den Hersteller. Autorisiertes Zubehör finden Sie unter www.xbox.com/accessories."In einigen Fällen scheint die Verwendung nicht offiziell zugelassener Zubehör-Produkte bereits jetzt nicht mehr zu funktionieren. So wird von Nutzern berichtet, bei denen Billig-Nachbauten von Xbox-Controllern bereits jetzt ihre Arbeit einstellten und von der Konsole nicht mehr akzeptiert wurden.Betroffen ist beispielsweise auch das Zubehör, das ein Hersteller namens Brook Gaming vertreibt. Laut dessen Informationen begannen die Probleme mit der Xbox-Firmware der Version 10.0.25398.2266. "Das Brook-Entwicklungsteam arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, um die Qualität und Funktionalität des Produkts zu erhalten. Bitte vertrauen Sie darauf, dass wir keine Mühen scheuen werden, um mögliche Lösungen zu finden", hieß es. Und die Lösung dürfte schlicht darin bestehen, dass man den Aufwand eines Zertifizierungs-Prozesses bei Microsoft auf sich nimmt.Die Änderungen dürften für die Nutzer aber nicht nur Unangenehmes mit sich bringen. Denn offenbar steht die schärfere Prüfung im Zusammenhang damit, dass Microsoft es den Drittherstellern endlich auch ermöglichen wird, alternative Controller mit Drahtlos-Verbindung anzubieten. Beliebte Systeme wie der Razer Wolverine V2 Chroma könnten somit wohl bald auch mit Funk-Anbindung genutzt werden können.