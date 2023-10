Xbox Series S: Microsoft stellt neues Starter-Bundle vor - Das steckt drin

Der Xbox Game Pass gilt als Alleinstellungsmerkmal und bestes Pferd in Microsofts Gaming-Stall. Um Spielern den Einsteig zu erleichtern, kündigen die Redmonder ein neues Starter-Paket an, in dem die Xbox Series S mit einem dreimonatigen Ultimate-Abo gebündelt wird.

Interessantes Bundle für Einsteiger

Perfektes Timing?

Um die Konsolenverkäufe der laufwerklosen Xbox Series X-Schwester anzukurbeln, stellt Microsoft ein neues Xbox Series S Starter-Paket vor. Neben der Konsole mit 512 GB Speicher und einem Xbox Wireless Controller beinhaltet das Bundle den dreimonatigen Zugang zum Xbox Game Pass Ultimate im Wert von 44,97 Euro. Weltweit soll der Verkauf am 31. Oktober zum Preis von 299,99 Euro starten.Microsoft hält somit an der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) der Konsole fest und legt die Spiele-Flatrate kostenlos bei - wäre da nicht der Straßenpreis. Derzeit wird die Xbox Series S von deutschen Händlern für 269 Euro angeboten. Zwischenzeitlich sank der Preis in den letzten Monaten sogar auf unter 250 Euro. Der Einzelkauf von Konsole und Game Pass-Abo ist demnach oft günstiger.Das Starter-Paket der Xbox Series S folgt auf eine Preiserhöhung des Xbox Game Pass Ultimate , der mittlerweile mit monatlich 14,99 Euro zu Buche schlägt. Zeitgleich verabschiedete sich Microsoft von sämtlichen Probeabos, die im ersten Monat einst für nur einen Euro angeboten wurden. Im Sommer hatte man zudem die Carbon-Black-Edition der Xbox Series S mit 1 TB Speicher eingeführt, die aktuell allerdings nicht vom neuen Starter-Bonus profitiert.Für die Ankündigung des neuen Bundles hat sich Microsoft einen interessanten Zeitraum ausgesucht. Experten zufolge könnte die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch die Redmonder bereits heute (13. Oktober) über die Bühne gehen. Spiele aus Franchises wie Call of Duty, Diablo und Co. dürften somit zeitnah Teil der Spiele-Flatrate werden und eine Vielzahl neuer Spieler anlocken.Aktuell kann das Xbox Series S Starter-Paket im Microsoft Store vorbestellt werden. Händler wie Media Markt, Saturn, Amazon, Cyberport und Co. sollten spätestens zur Einführung am 31. Oktober folgen.