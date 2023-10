Microsoft hat den Start einer neuen Werbekampagne für die Xbox-Spiel­konsole bekannt gegeben, mit der man die Verkäufe im Weihnachts­ge­schäft ankurbeln will. Dazu gehört auch, dass die gigantische Display-Kugel Las Vegas Sphere beeindruckend für die Xbox wirbt.

Jeff Rubenstein / Xbox

Neue Xbox-Werbung läuft auch weltweit

Noch hat das Weihnachtsgeschäft auch in den USA nicht wirklich begonnen, doch in Redmond will man schon jetzt maximale Aufmerksamkeit für die hauseigenen Spielekonsolen generieren. Angesichts der gerade vorgestellten, überarbeiteten PlayStation 5, startet Microsoft eine neue Xbox-Werbekampagne unter dem Motto "Power Your Dreams".Im Zentrum der Kampagne steht ein dreiminütiger Werbespot, der mit großem Aufwand in den USA platziert wird und unter anderem während der Football-Spiele am Donnerstagabend gezeigt wurde. Der Spot soll in ähnlicher Form auch weltweit ausgestrahlt werden. Titel des Ganzen: Wake Up And Dream - An Xbox Story. Zu sehen sind darin auch Auszüge von Starfield, Forza Motorsport und Cyberpunk 2077.Die Hauptdarstellerin des Werbespots, die in Deutschland geborene Schauspielerin Melina Jürgens, stellt sich vor, dass sie in der Welt des Spiels Senua's Saga: Hellblade II des Entwicklers Ninja Theory unterwegs ist. Das Spiel selbst ist noch gar nicht erhältlich und soll erst im Laufe des Jahres 2024 veröffentlicht werden.Zum Start der neuen Werbekampagne hat Microsoft auch die neue Las Vegas Sphere für kurze Zeit "gekapert". Auf der kugelförmigen Außenhaut der gigantischen Veranstaltungsarena, die mit einem ebenso riesigen LED-Display überzogen ist, wurde ein an die Gegebenheiten angepasster Werbespot für die Xbox gezeigt.Jeff Rubenstein, der als Communications Director für Xbox bei Microsoft tätig ist, veröffentlichte über X/Twitter ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Las Vegas Sphere ein riesiges Xbox-Logo und diverse Clips und Charaktere aus Xbox-Spielen anzeigt. Natürlich hat man den Ort nicht zufällig ausgewählt, sondern bespielt das fast 58.400 Quadratmeter große Kugel-Display anlässlich der TwitchCon Las Vegas mit der Xbox-Werbung.