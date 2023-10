Terror gegen Israel: Telegram schaltet große Hamas-Kanäle ab

Beim Telegram-Messenger tut man sich bekanntlich schwer damit, auch nur irgendeine Nutzung der Plattform zu unterbinden. Jetzt allerdings haben die Betreiber nach anfänglichem Zögern diverse Kanäle aus dem Umfeld der Terror-Organisation Hamas abgeschaltet.

Hunderttausende Abonnenten

Google-Richtlinien eindeutig

Zusammenfassung Telegram sperrt Kanäle im Umfeld der Terror-Organisation Hamas

Konto der al-Qassam-Brigaden mit 700.000 Nutzern gelöscht

Weiteres Konto mit 500.000 Abonnenten teilweise eingeschränkt

Neuaufbau der Reichweite durch Ausweich-Accounts zeitaufwendig

Mehrere andere Kanäle auf Telegram aktuell nicht erreichbar

Google und Apple erhöhten Druck auf Telegram

Hamas startete am 7. Oktober größten Angriff auf Israel bisher

Eines der gelöschten Konten gehörte den al-Qassam-Brigaden, die den militärischen Arm der Organisation darstellen. Dessen Nachrichten hatten rund 700.000 Nutzer abonniert. Ein weiteres Konto mit 500.000 Abonnenten wurde zumindest teilweise eingeschränkt. Über dieses wurden zuletzt Videos eines Sprechers der Hamas und auch Informationen über Geiseln verbreitet.Durch die Sperrungen oder Einschränkungen kann die Propaganda der Hamas sicherlich nicht vollständig unterbunden werden. Aber die Verbreitung wird durch erheblich behindert. Denn neue Ausweich-Accounts müssten sich erst einmal wieder die vorherige Reichweite aufbauen, was durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen kann.Auch mehrere andere Kanäle auf der Plattform sind derzeit nicht mehr erreichbar. Wie genau es dazu kam, ist unklar. Wahrscheinlich haben aber vor allem Google und Apple verstärkt Druck gemacht und damit gedroht, die App aus ihren Stores zu werfen. Denn wenn man versucht, die Kanäle aufzurufen, kommen in der Regel Hinweise, dass die gewünschten Inhalte nicht mit der jeweiligen App, die an den App-Store oder den Play Store gekoppelt ist, angesehen werden können. Ob dies mit bestimmten unabhängigen Installationen anders aussieht, lässt sich aktuell nicht verifizieren."Wir lassen keine Apps mit terroristischen Inhalten zu, wie z. B. Inhalte, die terroristische Handlungen fördern, zu Gewalt aufrufen oder terroristische Anschläge feiern", heißt es beispielsweise in den Richtlinien Googles. Wie und in welcher Form die Unternehmen selbst aktiv wurden, wollten aber weder Apple noch Google beantworten.Die Hamas hatte am 7. Oktober den bisher größten Angriff auf Israel gestartet. Es wurden zahlreiche Menschen getötet und die Organisation hält bis heute viele Geiseln fest. Das israelische Militär versucht unter dessen die Kämpfer der Organisation und vor allem ihre Raketen-Abschussvorrichtungen zu bekämpfen. Das ist aber schwierig, da diese bewusst in Wohngebieten und auch im Umfeld von Schulen und Krankenhäusern untergebracht werden. Das soll zivile Opfer provozieren, die direkt wieder für die Propaganda gegen Israel genutzt werden können. Der Beschuss israelischer Städte und Ortschaften mit Raketen hält seit dem 7. Oktober weitgehend unvermindert an.