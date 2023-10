Copilot: Edge für Android fasst Webseiten & PDF-Dokumente zusammen

Microsoft hat ein weiteres Update für die Android-Version seines Edge-Browsers bereitgestellt. Mit der neuen Copilot-Funktion können Nutzer sich Webseiten und Dokumente zusammenfassen lassen. Das KI-Tool kann außerdem weitere Fragen zum jeweiligen Inhalt beantworten.

Copilot verfasst Beiträge

Die Entwickler haben den Canary-Build des mobilen Browsers aktualisiert und mit dem Copilot-Feature ausgestattet. Der Assistent lässt sich über ein großes Icon in der Navigationsleiste am unteren Rand des Bildschirms starten. Nach dem Anklicken des Symbols wird eine Zusammenfassung zur aktuell geöffneten Seite generiert. Hiermit können Edge-Nutzer mit einem Android-Smartphone zukünftig schneller entscheiden, ob eine Webseite für sie relevant oder unwichtig ist.Mit der Zusammenfassung soll ein besserer Überblick über die entsprechende Seite gegeben werden. Laut Windows Latest gibt Copilot den Inhalt in wenigen Sätzen wieder oder erstellt eine Liste mit Stichpunkten, die sich auf die behandelten Themen beziehen. Damit müssen Nutzer die Webseite nicht mehr selbst durchlesen, um sich ein genaueres Bild vom Inhalt verschaffen zu können.Zusätzlich zur normalen Version von Microsoft Copilot haben die Redmonder ein "PDF Copilot" genanntes Feature in den Browser integriert. Die Funktion kann in Verbindung mit PDF-Dateien verwendet werden und die Kernaussagen langer Dokumente herausarbeiten. So kann etwa ein Geschäftsbericht auf die wesentlichen Punkte reduziert werden. Nachdem das PDF-Dokument mithilfe des KI-Tools gekürzt wurde, kann der Nutzer beispielsweise fragen, wie das Unternehmen im Vergleich zu anderen Konzernen abschneidet.Ferner kann der Dienst dabei helfen, Posts für Plattformen wie LinkedIn zu schreiben. Hierzu muss Copilot lediglich mit einer Ausgangsidee gefüttert werden. Das Tool ergänzt dann die konkreten Informationen. Der aktuelle Canary-Build des Edge-Browsers für Android kann aus dem Google Play Store heruntergeladen werden. Sollten in den kommenden Wochen keine Probleme in Zusammenhang mit Copilot auftreten, dürfte sich die Funktion bald auch in der finalen Version der App finden lassen.