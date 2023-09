Edge 117: Neues Update schließt 14 Lücken und bringt neue Features

Die neueste Version des Edge-Browsers bringt Patches gegen weitere Sicherheitslücken sowie neue Funktionen mit sich. Da Schwachstellen geschlossen werden, sollte die Version 117 schnellstmöglich installiert werden. Das Update steht für Windows, MacOS und Linux bereit.

Einige Features entfernt

Zusammenfassung Neues Update für Edge-Browser behebt 14 Sicherheitslücken.

Update erhöht Versionsnummer auf 117.0.2045.31.

Auch Edge-Browser für Windows 7, 8, 8.1 und Server 2012 R2 aktualisiert.

Neue Funktionen, wie automatische Formularvervollständigung, hinzugefügt.

Einige selten genutzte Funktionen, wie Math Solver, entfernt.

Die Aktualisierung hebt die Versionsnummer im Stable-Channel auf 117.0.2045.31 an. Insgesamt wurden 14 Sicherheitslücken beseitigt. Eine vollständige Liste lässt sich auf der offiziellen Webseite der Redmonder finden.Gleichzeitig hat Microsoft auch den Edge-Browser für Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sowie Windows Server 2012 R2 mit Extended Support aktualisiert. Mit der Versionsnummer 109.0.1518.140 wird eine Schwachstelle geschlossen, die bereits in freier Wildbahn ausgenutzt werden soll.Beim Beheben von Schwachstellen handelt es sich nicht um den einzigen Vorteil von Edge 117. Besonders Business-Nutzer können von einigen Neuerungen profitieren. So können Administratoren die Verfügbarkeit des Edge for Business-Banners jetzt mithilfe einer Richtlinie steuern. Außerdem lassen sich synchronisierte und daraufhin gelöschte Favoriten jetzt bis zu 14 Tage lang wiederherstellen. Beim Ausfüllen von Formularen können die Eingaben nun automatisch vervollständigt werden.Neben den hinzugefügten Funktionen hat Microsoft mit dem Update jedoch einige Features wieder gestrichen. Hiermit soll die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden, da selten genutzte Optionen nicht in den Menüs aufgeführt werden müssen. Nach der Installation der Aktualisierung stehen der Math Solver, das Bildwörterbuch, Zitate, Gram­ma­tik­werk­zeu­ge sowie der Kindermodus nicht mehr zur Verfügung.