Microsoft veröffentlicht Oktober-Patch-Day für Windows 10 und 11

Microsoft hat zum Oktober-Patch-Day Sicherheitsupdates für Windows 10 und Windows 11 herausgegeben. Mit den neuen Builds werden Fehler und Sicherheitslücken behoben. Die Patches starten für alle Nutzer der noch voll unterstützten Versionen.

Reguläre Sicherheits- und Wartungsupdates

Sicherheitsrelevante Änderungen

Windows 10 Versionen:

Version 20H2, 21H2, 22H2 KB5031356 (Build 19044.3570 und 19045.3570)

Version 1809, KB5031361 (Build 17763.4974)

Version 1607, Windows Server 2016, KB5031362 (Build 14393.6351)

Version 1507, KBB5031377 (Build 10240.20232)

Windows 11 Versionen:

Windows 11 Version 22H2, KB5031354 (Build 22621.2428)

Windows 11 Version 21H2, KB5031358 (Build 22000.2538)

Highlights Windows 10

Dieses Update behebt Sicherheitsprobleme für Ihr Windows-Betriebssystem.

Übersicht der Änderungen im Knowledge-Base-Artikel: KB5031356.

Highlights Windows 11

Dieses Update behebt Sicherheitsprobleme für Ihr Windows-Betriebssystem.

Verbesserungen und Korrekturen

Um sich vor CVE-2023-44487 zu schützen, sollten Sie das neueste Windows-Update installieren. Je nach Anwendungsfall können Sie auch das Limit für die RST_STREAMS pro Minute mithilfe der neuen Registrierungsschlüssel in diesem Update festlegen.

Windows 11-Servicing-Stack-Update - 22621.2423

Mit diesem Update werden Qualitätsverbesserungen am Service Stack vorgenommen, der Komponente, die Windows-Updates installiert. Service Stack-Updates (SSU) stellen sicher, dass Sie über einen stabilen und zuverlässigen Service Stack verfügen, damit Ihre Geräte Microsoft-Updates empfangen und installieren können.

Details zu Sicherheitslücken

Die Updates werden allen Nutzern empfohlen, da sie Sicherheitslücken schließen und Verbesserungen einführen. Alle Änderungen und verfügbaren Varianten für Desktop, Server oder HoloLens führt Microsoft im Windows-Update-Verlauf auf und hat dazu die entsprechenden Knowledge-Base-Artikel veröffentlicht. Wir haben die verfügbaren Updates zusammengestellt.Es handelt sich bei den Updates um den Oktober-Patch, also um reguläre Sicherheits- und Wartungsupdates, welche ab sofort verteilt werden. Die Updates kann man bereits über die Windows Update-Funktion, über den Microsoft Update-Katalog oder über die Windows Server Update Services (WSUS) beziehen. Es ist das letzte reguläre Update für Windows 11 Version 21H2.Microsoft kombiniert jeweils das neueste Servicing Stack Update (SSU) für das Betriebssystem mit dem neuesten kumulativen Update (LCU). Wer ein älteres LCU-Update nutzt, muss die separat angebotenen SSU-Updates zuerst durchführen.Kleiner Tipp: Zum Start der Freigabe kann es sein, dass die KB-Artikel bei Microsoft noch nicht direkt aufrufbar sind. Das ändert sich aber in der Regel recht schnell. Über die Suche im Microsoft Update-Katalog findet man aber bereits alle neuen Versionen. Zur Kontrolle, ob ihr die neueste Version installiert habt, hilft folgende Liste.Dort findet ihr jeweils die aktuellsten Buildnummern für die einzelnen Windowsversionen. Prüft eure installierte Versionsnummer mit dem Tastaturbefehl Windows + R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen, die Eingabe "WinVer" ruft dann die Versionsanzeige auf.Microsoft hat bereits die wichtigsten Änderungen für die neue Version zusammengefasst. Wir haben die Highlights der Updates für euch übersetzt und zusammengefasst. Wie gewohnt gibt es in der Knowledge Base jeweils einen Artikel zum Patch.Dieses Sicherheitsupdate enthält Verbesserungen, die Teil des Updates KB5030310 sind. Wenn sie diese KB installieren:Es gab einige schwerwiegende Schwachstellen in der Windows HTML-Plattform, Windows TCP/IP, in Windows RDP, in Microsoft Dynamics und in Office allgemein. Das Update adressiert zudem Sicherheitslücken im Windows Remote Procedure Call, im Windows Virtual Trusted Platform Module sowie mehrere Schwachstellen im Windows Kernel.Weitere Informationen zu den behobenen Sicherheitslücken findet man im Security Update Guide und in den Sicherheitsupdates vom Oktober 2023