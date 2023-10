Neue Probleme: iPhone 15 (Pro) und die knackenden Lautsprecher

Das Apple iPhone 15 (Pro) scheint derzeit nicht nur mit Überhitzung zu kämpfen, auch die Lautsprecher der neuen Smartphones sorgen für Probleme. Nutzer berichten von verzerrtem Ton und knackenden Ge­räu­schen, vor allem bei höheren Lautstärken.

Es knackt und knarzt bei hohen Lautstärken

Soundprobleme reihen sich in die Liste ein

In sozialen Netzwerken (via 9to5Mac ) melden sich mehr und mehr iPhone 15-Besitzer zu Wort, die sich über Probleme mit den Lautsprechern ihres neuen Smartphones beschweren. Der im Bereich der Hörmuschel integrierte Stereo-Lautsprecher soll bei Lautstärken über 80 Prozent rasseln, verzerren und knacken. Nutzer beschreiben den Klang, "als wäre eine Flüssigkeit im Inneren."Aufgekommen war die Thematik, nachdem der TikToker MilesAboveTech darauf aufmerksam gemacht hatte. Laut eigenen Aussagen wurde sein betroffenes iPhone 15 Pro Max seitens Apple bereits zweimal ausgetauscht, doch die Probleme halten weiterhin an. Bisher ist unklar, ob der verzerrte Klang durch einen weitreichenden Hardware- oder Software-Fehler ausgelöst wird. Ein Statement des Unternehmens steht aus.Derzeit stehen vor allem die Hitzeprobleme des iPhone 15 Pro (Max) auf Apples Prioritätenliste weit oben. Mithilfe der kommenden Software-Updates auf iOS 17.0.3 oder iOS 17.1 könnten diese aus der Welt geschafft werden. Wurde zuerst mit einem normalen Verhalten argumentiert, räumte der US-amerikanische Hersteller vor wenigen Tagen mögliche softwarebedingte Fehler ein.Stark kritisiert wurde Apple zudem hin­sicht­lich der Qualität und Verarbeitung der neuen iPhone 15 (Pro)-Modelle sowie ihres Zubehörs. Nutzern zufolge sei das Titangehäuse im Vergleich zum Vor­gän­ger aus Edelstahl deutlich anfälliger für Kratzer und Verfärbungen . Zudem soll die Glasrückseite erstaunlich leicht brechen. Kaum ein gutes Wort verlieren Nutzer zudem über die neuen FineWoven-Cases , welche die Hüllen aus Leder ersetzt haben.