BMW Wireless Charging kann Apple Pay Chip des iPhone 15 zerstören

Es ist eine unerwartete Gefahrenquelle für die neuen Smartphones von Apple : Aktuell mehren sich die Berichte, dass es im iPhone 15 zu einem Totalausfall des NFC-Chips kommen kann, wenn dies über das Ladepad in BMWs geladen wird.

Apple

Komische Interaktion: Ladepad macht Apple Pay platt

Zusammenfassung Totalausfall des NFC-Chips beim iPhone 15

Probleme treten auf, wenn über BMW-Ladepad geladen

Weißer Bildschirm, dann Wechsel in Wiederherstellungsmodus

NFC-Chip verweigert Dienst, "Apple Pay konnte nicht eingerichtet werden"

Apple tauscht betroffene Geräte aus

Bisher nur Modelle iPhone 15 Pro und Pro Max betroffen

Apple und BMW haben noch nicht auf Meldungen reagiert

Dass es nach dem Launch von iPhones zu Problemen kommen kann, ist bekannt. In diesem Jahr scheinen sich die mehr oder weniger gravierenden Schwierigkeiten aber durchaus zu häufen. Die Robustheit des Titan-Gehäuses wird kritisiert, das iPhone 15 Pro hat Hitzeprobleme, nicht alle Powerbanks funktionieren mit den neuen Modellen. Jetzt kommt eine weitere kuriose Meldung hinzu, über das MacRumors berichtet.Demnach mehreren sich im Netz aktuell die Berichte von BMW-Fahrern, die über defekte NFC-Chips in ihren neuen Geräten klagen. Die Schilderungen zu der Entstehung des Problems gleichen sich dabei: Offenbar kommt es zu dem Ausfall, wenn versucht wird, das neue iPhone 15 mit dem Wireless-Charging-Pad in den Fahrzeugen des bayerischen Autoherstellers zu laden.Das iPhone zeigt nach Schilderung der betroffenen Kunden zunächst plötzlich einen weißen Bildschirm an, um dann selbstständig in den Wiederherstellungsmodus zu wechseln. Nach einem Neustart zeigt sich dann, dass der NFC-Chip seinen Dienst verweigert. In der Wallet-App taucht schlicht die Fehlermeldung "Apple Pay konnte nicht eingerichtet werden" auf.Wie einige Kunden berichten, habe Apple bei ihren betroffenen Geräten einen Austausch vorgenommen. Aktuell umfassen die Fehlerberichte außerdem ausschließlich die Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, ob auch die normalen Modelle betroffen sind, ist bislang nicht abzuschätzen.Apple und BMW haben noch nicht öffentlich auf die Fehler-Meldungen reagiert. Ferner ist nicht bekannt, ob es nur in bestimmten BMWs zu dem Problem kommt. Wir werden berichten, sobald es hier mehr Informationen zur Fehler-Ursache und Lösungen gibt.