Mysteriöser Bug: iPhones schalten sich nachts ungewollt aus

Aktuell berichten iPhone-Nutzer vermehrt über ein rätselhaftes Ver­hal­ten, bei dem sich die Apple-Smartphones mitten in der Nacht ungewollt ausschalten. Dabei scheinen nicht nur das neue iPhone 15 (Pro), son­dern auch ältere Geräte mit iOS 17.0.3 betroffen zu sein.

Nein, ihr seid nicht allein

iOS 17.0.3 ist der gemeinsame Nenner

Batterie > Batteriestatus

Zusammenfassung iPhone-Nutzer berichten über ungewolltes Ausschalten in der Nacht

Betroffen sind Modelle mit iOS 17.0.3

Betroffene müssen Passcode zur Entsperrung nutzen

Ein Bug könnte für das mysteriöse Verhalten verantwortlich sein

Nutzer können das Problem in den iOS-Einstellungen nachvollziehen

Wer am Morgen sein iPhone nicht wie gewohnt per Face ID (Gesichtserkennung) oder Touch ID (Fingerabdruck) entsperren kann, sondern stattdessen zwangs­wei­se seinen Passcode eingeben muss, der könnte von der rätselhaften Ab­schal­tung bzw. einem Neustart betroffen sein. Über diese wird aktuell unter anderem auf Reddit diskutiert.Für das mysteriöse Ausschalten scheint ein bisher ungeklärter Bug innerhalb von iOS 17.0.3 verantwortlich zu sein, da sich das Verhalten sowohl auf dem iPhone 15 (Pro), iPhone 14 (Pro) als auch auf dem iPhone 13 (Pro) zeigt, aber bislang nicht vollends rekonstruieren lässt.In den meisten Fällen erfolgt die Abschaltung im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 8 Uhr. Besonders ärgerlich vor allem dann, wenn aus diesem Grund der gestellte Wecker am Morgen nicht anspringt.Nutzer können das Problem nicht nur aufgrund der Passcode-Eingabe feststellen, die unter anderem auch bei Face-ID-Fehlversuchen anspringt, sondern das Verhalten ebenfalls in den iOS-Einstellungen () nachvollziehen. Die Zeit, in der das iPhone abschaltet, ist hier grafisch zu sehen.Berichten und Leserkommentaren von 9to5Mac und MacRumors zufolge scheint lediglich iOS 17.0.3 und das nächtliche Laden der gemeinsame Nenner vieler Nutzer zu sein, was auf einen Software-Fehler hindeuten könnte. Ein offizielles Statement seitens Apple steht noch aus.Aktuell arbeitet man im kalifornischen Cupertino an iOS 17.1, für das kürzlich die dritte öffentliche Beta freigegeben wurde. Ob ein Zwischenschritt auf 17.0.4 geplant ist und ob dieser die Probleme hinsichtlich des ungewollten Abschaltens diverser iPhone-Modelle behebt, ist bislang unklar.