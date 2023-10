Mit iOS 17.0.3 steht jetzt ein neues Update bereit, das vorrangig die Überhitzung des neuen iPhone 15 Pro (Max) verhindern soll. Weiterhin spricht Apple von wichtigen Fehlerbehebungen und Si­cher­heits­updates, die auch bei älteren iPhone-Modellen greifen.

Abkühlung durch Software-Update

Weitere Schwachstellen und Fehler behoben

Behoben: Kernel-Bug CVE-2023-42824 seit iOS 16.6 (Ein lokaler Angreifer kann möglicherweise seine Rechte erweitern)

Behoben: WebRTC-Bug CVE-2023-5217 (Ein Pufferüberlauf kann zur Ausführung von beliebigem Code führen.)

Behebt ein Problem, bei dem Benutzer von Apple Business Essentials die Einrichtung nach dem Update auf iOS 17 nicht abschließen konnten.

iOS 17-Geräte werden nicht mehr funktionsunfähig, wenn sie einem verwalteten Wi-Fi-Netzwerk beitreten.

Die Kalender-App sendet keine Einladungen mehr an alle Teilnehmer, nachdem sie eine Exchange-Ereigniseinladung angenommen oder abgelehnt hat.

So erhaltet ihr Apple iOS 17.0.3

Das Zusammenspiel aus iOS 17, dem neuen Apple A17 Pro-Chip und diversen Drittanbieter-Apps sorgen seit Marktstart des iPhone 15 Pro (Max) für teilweise erhebliche Hitzeprobleme bis hin zur temporären Notabschaltung der Geräte. Nun soll der Fehler mit einem Software-Update auf iOS 17.0.3 behoben werden.In den vergleichsweise knapp ausfallenden Patch Notes spricht Apple von wichtigen Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates sowie der Lösung eines nicht näher definierten Problems, "das zu einer Überhitzung des iPhone führt." Anfangs gingen unter anderem bekannte Apple-Analysten wie Ming-Chi Kuo davon aus, dass die Überhitzung des iPhone 15 Pro (Max) durch "Kompromisse im thermischen Design" verursacht werden und Apples Entwickler lediglich durch eine Senkung der Prozessorleistung in der Lage wären, das Hitzeproblem effektiv zu lösen.Apple selbst erklärte daraufhin , dass die Kombination aus Titangehäuse und Aluminiuminnenleben im Vergleich zu früheren iPhone-Modellen eine deutlich bessere Wärmeabteilung bieten würde und man nicht plant, die Performance des A17 Pro-Chips zu drosseln. An welchen Stellschrauben iOS 17.0.3 dreht, ist allerdings bislang unbekannt.Aus einem zusätzlichen Dokument für Unternehmensinhalte und einem separaten Changelog zur iOS-Sicherheit gehen weitere Änderungen hervor.Das Update auf iOS 17.0.3 (Build 21A360) steht für alle Apple-Smartphones ab dem iPhone XS (2018) bereit. Der Download und die Installation können bekanntlich über die Einstellungen (Allgemein > Softwareupdate) angestoßen werden. Bei der Aktivierung von automatischen Updates in selbigen Menüs erfolgt die Aktualisierung in den meisten Fällen über Nacht.