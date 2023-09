iPhone SE 4: Neue Leaks sprechen von technischem Schritt nach vorne

Seit dem iPhone Mini-Aus sind die Augen aller, die sich ein kleines und erschwingliches Apple-Phone wünschen, auf das iPhone SE gerichtet. Dieses gilt als das Einsteigergerät des Konzerns, das eher günstig ist, aber auch nicht ganz so viel leistet. Letzteres dürfte sich aber ändern.

John Prosser / Front Page Tech

Das iPhone SE ist zweifellos ein Ausreißer nach unten im Angebot des kalifornischen Konzerns. Denn an sich beherrschen die Kalifornier das technische Wettrüsten wie kaum ein anderes Unternehmen und wollen bei jedem Gerät auch nur Superlative bekannt geben. Das erstmals 2016 eingeführte Gerät ist, wie anfangs erwähnt, auch immer wichtiger für jene, die ein möglichst kompaktes Gerät haben wollen - denn mit einer Diagonale von 4,7 Zoll bietet das noch aktuelle iPhone SE 3 einen Bildschirm, wie er beim iPhone 6 bis iPhone 8 verbaut wurde.Mit der schon länger in der Gerüchteküche kursierenden vierten Generation des iPhone SE könnte das Gerät aber einen entscheidenden Schritt nach vorn machen und sich durchaus dem zuletzt aufgegebenen iPhone Mini annähern. Nun gibt es jedenfalls neue Informationen dazu.Denn laut MacRumors , wo man eigenen Angaben nach mit einer oder mehreren anonymen Quellen gesprochen hat, soll das iPhone SE 4 in vielerlei Hinsicht verbessert worden sein. Final ist das Design aber bislang nicht, weshalb man auch diesbezüglich nicht alle Angaben für bare Münze nehmen sollte.Basis für das vierte SE mit dem Codenamen Ghost soll das Gehäuse des iPhone 14 sein. Das Smartphone soll überdies einen USB-C-Port haben, eine einzelne 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite sowie ein OLED-Display. Dazu kommt ein Action-Button, der vor Kurzem beim iPhone 15 Pro das Debüt gefeiert hat, dieser ersetzt den Mute-Schalter und kann vom Nutzer konfiguriert werden.Touch ID im Home Button wird es nicht geben, dafür kann das Gerät per Face ID entsperrt werden. Die letzte Information, die im vorliegenden Artikel erwähnt wird, betrifft das 5G-Modem, das aus Apple-eigener Produktionen stammen soll.