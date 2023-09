Nicht alle Powerbanks funktionieren mit den neuen iPhone 15-Modellen

Apple hat mit dem iPhone 15 den Wechsel zu einem USB-C-Anschluss vollzogen. Der scheint sich aber im Zusammenspiel mit bestimmten Powerbanks komisch zu verhalten. Der Grund wird in einer weiteren Neuerung vermutet: Reverse-Charging funktioniert nicht, wie erwartet.

Eine der größten Änderungen an den neuen iPhones ist der Abschied vom Lightning-Anschluss. Mit dem Umstieg auf USB-C stellt Apple auch Reverse-Charging bereit, welches es ermöglicht, andere Geräte vom Akku des iPhones zu laden. Wie MacRumors jetzt berichtet, scheint sich in der Umsetzung der Ladefunktion aber ein Fehler eingeschlichen zu haben.Im Netz mehren sich aktuell die Berichte, dass das iPhone 15 nicht mit allen Powerbanks zusammenarbeitet. Die Schilderungen lassen den Schluss zu, dass verschiedene Modelle von unterschiedlichen Anbietern von dem Problem betroffen sind, unter anderem das Modell Anker PowerCore Slim 10K PD findet explizit Erwähnung.Wie ein betroffener Nutzer vom Anker-Kundensupport erfahren hat, untersucht man das unerwartete Verhalten der neuen iPhones bereits. Aktuell sei das Laden nur mit dem USB-A-Anschluss der Powerbank möglich. "Anker wird weitere Tests mit allen unseren Powerbanks durchführen, um zu sehen, ob dieses Problem bei bestimmten Powerbanks auftritt, und versuchen, eine Lösung zu finden", so das Unternehmen.Das Verhalten der iPhones rückt dabei das Reverse-Charging in den Fokus der Fehlersuche. Bei den meisten betroffenen Powerbanks lässt sich das iPhone 15 schlicht nicht aufladen. In manchen Fällen, so auch beim Anker-Modell, lädt das iPhone 15 aber die Powerbank auf.Das bestätigt so auch Anker selbst: "Es scheint, dass die USB-C-Ladefunktion des Anker PowerCore Slim 10k PD aufgrund der Reverse-Charging-Funktion des iPhone 15 beeinflusst wird."