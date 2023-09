iOS 17.0.2 ist da: Update behebt Bug beim Wechsel zum neuen iPhone

Apple hat für iPhone-Nutzer ein wichtiges Update nachgelegt - vor allem für all jene, die sich ein neues iPhone gekauft haben und ihre Daten übertragen wollen. iOS 17.0.2 behebt ein Problem, das die Datenübernahme behindert hat.

Probleme beim iPhone-Umstieg

So bekommt man iOS 17.0.2

Release-Notes iOS 17.0.2

Dieses Update behebt ein Problem, bei dem Daten während des Einrichtens nicht direkt von einem anderen iPhone übertragen werden können.

Auch iPad-Nutzer bekommen die Version 17.0.2 mit der gleichen Fehlerbehebung. Für iPhone-Nutzer ist die neue Version dieser Tage aber sicherlich noch etwas wichtiger, da aktuell viele Besteller ihre neuen iPhone-15-Modelle erhalten und dann von ihrem alten Smartphone auf das neue umziehen möchten.In der Regel funktioniert dabei die Datenübertragung schnell und einfach, nun gab es aber vermehrt Meldungen von Nutzern, die im Anschluss an die Übertragung Fehler bemerkten, da Daten fehlten oder bei denen der Prozess ins Stocken geriet.Weitere Details zu Änderungen in den neuen Updates sind nicht bekannt. Apple nennt nur diesen einen Punkt in dem mitveröffentlichtem Changelog. Wir haben die Release-Notes, die Apple dazu veröffentlicht hat, am Ende des Beitrags mit angefügt.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen.Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren.Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.