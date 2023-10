Apple hat Beschwerden von iPhone 15 Pro- und iPhone 15 Pro Max-Nutzern bestätigt, dass die Geräte heißer werden als erwartet . Nun sollen diese Probleme in Kürze mit einem Software-Update behoben werden - wann das kommt, ist aber noch unklar.

Fehler in Apps gesucht

Wärmeableitung funktioniert

Erklärung von Apple:

Zusammenfassung iPhone 15 Pro und Pro Max werden heißer als erwartet

Überhitzungsprobleme durch Software-Fehler, nicht durch Hardware

Probleme entstehen durch iOS 17 und Drittanbieter-Apps wie Instagram

Apple arbeitet mit App-Entwicklern an Korrekturen

Analyst Kuo sieht Kompromisse bei der Kühlung als Ursache

Diskussion um neuen Titanrahmen als mögliche Hitzequelle

Überhitzung stellt laut Apple kein Sicherheitsproblem dar

Das Problem der Überhitzung bei den neuen iPhones soll dabei - anders aus zunächst vermutet - nicht an der Hardware liegen, sondern durch Probleme im Zusammenspiel mit iOS 17 und den jüngsten Updates einiger Drittanbieter-Apps, darunter Instagram, herrühren, die den A17 Pro Chip überlasten.Das meldet jetzt das Online-Magazin Forbes und beruft sich dabei auf eine Antwort von Apple. Apple arbeitet nach eigenen Angaben direkt mit App-Entwicklern zusammen, um nun schnellstmöglich Korrekturen vorzunehmen.Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hingegen argumentiert, dass Apple in seinem Streben nach einem leichteren iPhone 15 Pro Kompromisse bei der Kühlung eingegangen ist und man diese Probleme hätte vermeiden können.Zudem wird immer noch diskutiert, dass die Probleme erst durch den neuen Titanrahmen beim iPhone 15 Pro zu einer Überhitzung "angefeuert" werden. Apple erklärt dem entgegen, dass die neuen Materialien eine bessere Wärmeableitung ermöglichen als frühere iPhones aus Edelstahl."Wir haben einige Bedingungen identifiziert, die dazu führen können, dass das iPhone wärmer wird als erwartet. In den ersten Tagen nach dem Einrichten oder Wiederherstellen des Geräts kann sich das Gerät aufgrund erhöhter Hintergrundaktivität wärmer anfühlen.Wir haben außerdem einen Fehler in iOS 17 gefunden, der einige Nutzer betrifft und mit einem Software-Update behoben wird. Ein weiteres Problem betrifft einige kürzlich vorgenommene Aktualisierungen von Drittanbieter-Apps, die zu einer Überlastung des Systems führen. Wir arbeiten mit den Entwicklern dieser Apps an Korrekturen, die derzeit ausgerollt werden."Apple betont, dass die Überhitzung weder ein Sicherheitsproblem darstellt, noch die langfristige Leistung beeinträchtigt. Nach Angaben des Unternehmens ist es normal, dass neue iPhones anfangs heißer laufen, da das Gerät Fotos und andere Inhalte im Hintergrund indexiert.Der Fehler wird voraussichtlich in iOS 17.1 behoben, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet und spätestens Mitte Oktober veröffentlicht werden soll. Alternativ könnte auch noch ein gerätespezifisches Update, zum Beispiel als iOS 17.0.3, speziell auf den Hitze-Bug abzielen.