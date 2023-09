Samsung Portable T9: Details zur neuen Thunderbolt-4-SSD vorab

WinFuture Exklusiv

Samsung bringt in Kürze erstmals seit Jahren eine neue tragbare SSD in einem gut geschützten Gehäuse auf den Markt. Die neue Samsung Portable SSD T9 wird wieder in drei Kapazitäten zu haben sein. Wir haben schon jetzt Bilder und einige Details exklusiv vorliegen.

Neue externe SSD mit Thunderbolt 4

Zusammenfassung Samsung bringt neue tragbare SSD T9 auf den Markt

Verfügbar in drei Kapazitäten, Einstiegsmodell mit einem Terabyte

Einstiegspreis in Europa bei etwa 120 Euro

Gehäuse mit Bumper-Hülle und möglicher Carbon-Optik

Maximale Übertragungsrate von bis zu 2000 Megabyte pro Sekunde

Unterstützt Thunderbolt-4 und kompatibel mit Windows, Mac und Android

Anschluss über USB-Type-C-Port, Datenrate fast doppelt so hoch wie bei T7

Die neue Samsung Portable SSD T9 geistert schon seit geraumer Zeit durch die Import- und Händlerdatenbanken dieser Welt, doch erst jetzt sind Bilder und weitere Angaben dazu aufgetaucht. Der Einstiegspreis wird in Europa wohl bei rund 120 Euro für die Ausgabe mit einem Terabyte Speicherplatz liegen.Für das Modell mit zwei Terabyte setzt Samsung laut einem französischen Händler eine unverbindliche Preisempfehlung von 199,99 Euro an. Außerdem soll es eine weitere Variante mit vier Terabyte Speicher geben, wobei für dieses Modell noch keine genaueren Preisangaben vorliegen. In jedem Fall dürfte die Verfügbarkeit in den nächsten Wochen gegeben sein.Die neue Samsung Portable SSD T9 wird offenbar oberhalb der bereits verfügbaren Modelle T5 und T7 angesiedelt sein, was sich auch in der Gestaltung des Gehäuses zeigt. Dieses besitzt eine Art Bumper-Hülle, deren Oberfläche in Carbon-Optik gehalten ist. Ob es sich auch tatsächlich um den leichten und dennoch widerstandsfähigen Werkstoff handelt, wissen wir bisher nicht. Denkbar wäre auch, dass Samsung auf eine Art Verbundmaterial setzt, das Kunststoff und Carbon vereint.Die maximale Übertragungsrate der Samsung Portable SSD T9 wird auf der Verpackung mit bis zu 2000 Megabyte pro Sekunde angegeben. Dies legt nahe, dass es sich hier um eine der ersten externen SSDs mit Thunderbolt-4-Unterstützung handelt. Laut Samsung kann die Portable SSD T9 sowohl unter Windows, an Macs und in Verbindung mit Android-Geräten genutzt werden.Der Anschluss am Hostgerät erfolgt natürlich mittels eines USB-Type-C-Ports. Im Vergleich zur aktuellen Samsung Portable SSD T7 wird die Datenrate übrigens beim neuen Modell fast verdoppelt.