SSD mit Kühler: Samsung 990 Pro Heatsink-Modell jetzt im Handel

Lange war die Samsung 990 Pro nur als Standard-Modell erhältlich, nun stellen die Südkoreaner ihre High-End-SSD mit Heatsink vor - nach drei Monaten Verspätung. Der M.2-Speicher mit integriertem Kühlkörper richtet sich an Gamer, PS5-Besitzer und Nutzer leistungsintensiver Apps.

Erste Benchmarks: Temperatursenkung und hohe Datenraten

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Bereits im März hatte der Hersteller die Verfügbarkeit der Samsung 990 Pro Heatsink angekündigt, doch erst jetzt kommt es hierzulande zur verspäteten Markteinführung. Somit liegen beinahe acht Monate zwischen dem Start der Pro-SSD in klassischer Form und dem Heatsink-Upgrade. Das Ziel des Kühlkörpers ist klar: die Senkung der Temperaturen bei intensiver Nutzung, etwa beim Gaming.PCIe-4.0-SSDs sind bekanntlich echte Hitzköpfe. Während gut gekühlte Gaming-PCs und teure Premium-Mainboards mit entsprechender SSD-Kühlung oder gar aktiver Lüftung diese Probleme im Zaum halten können, bietet sich die Samsung 990 Pro vor allem in weniger gut gekühlten Gehäusen oder kompakten Systemen wie der Sony PlayStation 5 (PS5) an, deren Speicher über eine M.2-SSD erweitert werden kann. Samsung selbst gibt an, dass die Temperaturen dank der Heatsink um bis zu 16 Grad Celsius beim sequenziellen Lesen und bis zu 12 Grad Celsius beim sequenziellen Schreiben gesenkt werden konnten. Hierbei handelt es sich vorerst um interne Tests des Herstellers auf einem ASRock X570 Taichi-Mainboard mit AMD Ryzen 7 5800X-Prozessor Abseits der Temperaturen zeigen sich keinerlei Leistungsunterschiede zwischen der Samsung 990 Pro und ihrem Heatsink-Modell. Beide SSDs verfügen über einen V-NAND 3-Bit TLC mit 1 TB oder 2 TB Speicher und einem DRAM von 1 GB bzw. 2 GB LPDDR4. Über das PCIe Gen 4.0 x4-Interface erreichen die NVMe 2.0-Drives somit bis zu 7450 MB/s respektive 6900 MB/s beim sequenziellen Lesen und Schreiben. Die TBW-Werte (Total Bytes Written) liegen laut Hersteller bei 600 TB (1 TB) und 1200 TB (2 TB).Nicht der Hersteller bestätigt die sofortige Verfügbarkeit, auch diverse Online-Händler haben die Samsung 990 Pro Heatsink bereits mit beiden Speicherkapazitäten auf Lager. Die unverbindliche Preisempfehlung seitens Samsung liegt bei 129,90 Euro (1 TB) bzw. 214,90 Euro (2 TB). Im Preisvergleich sind bereits geringe Preissenkungen sichtbar.