Sony startet ab sofort mit der Verteilung einer neuen PS5-Firmware. Nach dem Update unterstützt die Konsole kompatible Dolby Atmos-Systeme und kann mit 8 TB großen M.2-SSDs umgehen. Weitere Neuerungen zeigen sich im Bereich Multiplayer und Remote Play.

Dolby Atmos-Integration lang erwartet

Sound > Audioausgabe > Audioformat

Große SSDs und Remote Play auf Android TV

Weitere Neuerungen

System > Systemsoftware > Update

Nach mehrwöchigen Betatests veröffentlicht Sony jetzt die Firmware 23.02-08.00.00 für die PlayStation 5 . Spieler erhalten durch das Update unter anderem die Möglichkeit, den 3D-Sound der hauseigenen Tempest 3D AudioTech-Funktion an Dolby Atmos-fähige HDMI-Geräte durchzureichen - etwa Fernseher, Sound­bars oder Heimkinosysteme."Das Tempest 3D AudioTech-Rendering zielt speziell auf das verwendete Dolby Atmos-Audiogerät, einschließlich Overhead-Kanälen, ab und ermöglicht so ein noch besseres Eintauchen in die Klanglandschaften von PS5-Spielen", sagt Sony im jüngsten Blog-Beitrag . Zur Aktivierung von Dolby Atmos führt der Weg über die Einstellungen und die MenüpunkteDarüber hinaus kündigen die Japaner die Unterstützung von M.2-SSDs mit deutlich größerer Kapazität an. Lag das Maximum für PCIe-4.0-Spei­cher­er­wei­te­run­gen bisher bei 4 TB, können nun SSDs mit bis zu 8 TB verbaut werden. Die Anforderungen an den Formfaktor (z.B. M.2 2230, 2242, 2260, 2280 oder 22110), die maximale Höhe von 11,25 Millimetern und die empfohlene se­quen­ziel­le Lesegeschwindigkeit von mindestens 5500 MBit/s bleiben erhalten.Interessante Neuerungen zeigen sich zudem bei PS Remote Play. So kann die PlayStation 5 Spiele ab sofort auch auf Geräte mit Android TV OS 12 streamen. Entweder über das Internet oder Heimnetz. Praktisch also, um etwa die Gaming-Session am Abend vom Wohnzimmer zum kompatiblen Fernseher ins Schlaf­zim­mer zu verlagern. Bisher sind allerdings nur zwei Geräte von Sony zertifiziert - der eigene Bravia XR A95L und der Google Chromecast 4K mit Google TV.Abschließend beinhaltet das PS5 Firm­ware-Update neue Bar­rie­re­frei­heits­funk­tio­nen zur Nutzung eines Hilfs-Controllers, eine überarbeitete Party-Benutzeroberfläche, die Vorschau bei Bildschirmfreigaben oder aber auch neue Emoji-Reaktionen auf Chatnachrichten von Freunden.Sollte der Patch eure PlayStation 5 nicht automatisch erreichen, könnt ihr die PS5-Konsole einfach manuell aktualisieren. Dafür folgt ihr in den Einstellungen einfach den Menüpunkten