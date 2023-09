Es gelingt erstmals, mit normalem 5G-Phone per Sat zu telefonieren

Satelliten-Telefonie ist alles andere als neu, bereits Ende der 1990er konnte man mithilfe des Anbieters Iridium und typischer Handys mit besonders großer Antenne solche Anrufe tätigen. Heutzutage bzw. bald kann man das mit einem handelsüblichen 5G-Smartphone erledigen.

Weiße Flecken in der Netzabdeckung

AST SpaceMobile zeigt, wie ein 5G-Smartphone per Satellit telefoniert

Heute ist die Netzabdeckung weltweit so gut, dass man klassische Satelliten-Telefonie kaum noch braucht. Dennoch gibt es menschenverlassene Gegenden, in denen man keine Verbindung bekommt, darunter afrikanische Wüsten, asiatischen Steppen sowie das ländliche Brandenburg.Einem Unternehmen namens AST SpaceMobile ist es gemeinsam mit dem US-Netzanbieter AT&T sowie Vodafone gelungen, einen Durchbruch auf dem Gebiet der Telekommunikation zu feiern. Denn die Unternehmen haben es geschafft, die weltweit erste 5G-Verbindung für Sprache und Daten zwischen einem gewöhnlichen und nicht modifizierten Smartphone und einem Satelliten herzustellen.Wie man in einer Mitteilung schreibt, demonstrierten Ingenieure des Unternehmens die weltraumgestützte 5G-Konnektivität, indem sie einen Anruf von Maui, Hawaii an einen Vodafone-Techniker in Madrid, Spanien, tätigten. Dabei nutzten sie die Frequenzen von AT&T und den Testsatelliten BlueWalker 3 von AST SpaceMobile - laut dem Hersteller ist das das größte kommerzielle Kommunikationsarray, das jemals im niedrigen Erdorbit positioniert wurde.Es ist nicht das erste Mal, dass ein handelsübliches 5G-Smartphone - im konkreten Fall war es ein Samsung Galaxy S22 - auf diese Weise Kontakt zu einem Satelliten aufgenommen hat: Anfang September konnte AST SpaceMobile erstmals mit dem Satelliten telefonieren. Aktuell wurden auch Daten transferiert, dabei konnte der bisherige Transferrekord mit einer Downloadrate von fast 14 Mbit/s auch klar überboten werden - bisher waren es 10,3 Mbit/s.Der aktuelle Test war zwar der erste 5G-Anruf, 4G/LTE-Verbindungen konnte AST SpaceMobile bereits im Sommer herstellen, darunter einen Videoanruf. Im September folgten aber eben erstmals 5G-Verbindungen.Abel Avellan, CEO von AST SpaceMobile dazu: "Die erste erfolgreiche 5G-Breitbandverbindung aus dem Weltraum direkt zu Mobiltelefonen ist ein weiterer bedeutender Fortschritt in der Telekommunikation, bei dem AST SpaceMobile Pionierarbeit geleistet hat. Wir sind zuversichtlicher denn je, dass weltraumgestütztes zellulares Breitband dazu beitragen kann, die Internetanbindung auf der ganzen Welt zu verändern, indem es Lücken schließt und die Unverbundenen verbindet."