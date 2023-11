Mehr Datenvolumen und dann auch noch 5G in einem Discounter-Tarif: Tchibo Mobil hat seinem Tarifportfolio ein deutliches Update verpasst. Bei einigen Tarifen steigt der Preis trotz mehr Leistung nicht, bei anderen gibt es einen kleinen Aufpreis.

Tchibo Mobil bietet jetzt 5G: Die Details

KIDS-Tarif mit 2 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 6,99 Euro

Smart S mit 2 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 8,99 Euro

Smart M mit 6 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 10,99 Euro

Smart L mit 12 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 16,99 Euro

Smart XL mit 20 GB Internet-, Allnet- und SMS-Flat für 21,99 Euro

Alle Tarife bis zu 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

Datenvolumen flexibel nachbuchbar

Vertragspartner ist Telefónica Germany

Zusammenfassung Tchibo Mobil führt 5G in Tarifen ein

Mehr Volumen, bei einigen Tarifen zum gleichen Preis

Bestandskunden müssen Tarifwechsel beantragen

5G-Geschwindigkeit auf 50 Mbit/s begrenzt

In Deutschland hat es sehr lange gedauert, bis erste Discounter 5G-Tarife anbieten konnten. Neben Freenet, Klarmobil, 1&1 und Aldi Talk hat jetzt aber auch Tchibo Mobil angekündigt, dass man den modernen Funkstandard in seinen Tarifen zum Standard macht. Die Einführung von 5G kommt mit einer Umstrukturierung des gesamten Portfolios.Wie bisher üblich, fächert Tchibo Mobil das Angebot für die verschiedensten Bedürfnisse breit auf. Für die jüngsten Nutzer steht der Kids-Tarif zur Verfügung, der 2 GB Datenvolumen für 6,99 Euro bietet, wobei ein Altersnachweis erforderlich ist. Für die etwas Älteren bietet der Einstiegstarif Smart S ebenfalls 2 GB für 8,99 Euro.Beim Smart M-Tarif wurde das Datenvolumen um 1 GB auf nun 6 GB erhöht, der Preis von 10,99 Euro verbleibt wie zuvor. Eine ähnliche Verbesserung erfährt der Tarif Smart L, der jetzt 12 GB anstelle der bisher 10 GB für weiterhin 16,99 Euro bietet. Zu guter Letzt hebt Tchibo Mobil den Preis seines größten Tarifes Smart XL um einen Euro auf 21,99 Euro an. Dafür gibt es aber auch 20 GB statt wie bisher 15 GB Datenvolumen.Die neuen Preise und Leistungen gelten ab dem 13. November, wegen der Anpassungen müssen Bestandskunden aktiv einen Wechsel beantragen. Der Tarifwechsel ist dabei jederzeit kostenlos möglich.Wie zu erwarten war, reizt Tchibo Mobil beim inkludierten 5G nicht die volle theoretisch mögliche Geschwindigkeit aus. Kunden sind im Netz von O2 , über das man die Angebote realisiert, mit Download­geschwindig­keiten von bis zu 50 Mbit/s und bis zu 25 Mbit/s im Upload unterwegs.