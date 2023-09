Update verfügbar: Philips Hue unterstützt jetzt den Matter-Standard

Signify kommt seinem Versprechen nach und bietet den neuen Matter-Standard ab sofort als Update für die Philips Hue Bridge an. Mithilfe der neuen Firmware können sämtliche Hue-Geräte mit Matter-kompatiblen Smart-Home-Apps von Drittanbietern verbunden werden.

Was lange währt, wird endlich gut

Philips Hue: So aktiviert ihr den Matter-Support

Matter ist da, Signify feiert es aber nicht

Was ist eigentlich Matter?

Matter verbindet verschiedene Geräte, Apps und Ökosysteme miteinander

Konnte Signify den geplanten Matter-Launch im Frühjahr 2023 nicht einhalten, kündigte das Unternehmen anlässlich der Internationalen Funkausstellung ein Firmware-Update für die Philips Hue Bridge und somit für das gesamte Hue-Portfolio zum Herbst 2023 an . Nun steht die Firmware zum Download bereit.Für den Wechsel vom eingeschränkten Zigbee-Standard hin zu Matter benötigen Besitzer von Philips Hue-Geräte neben der Hue Bridge einen sogenannten "Border Router" als Steuerzentrale. Dieser ist etwa in smarten Lautsprechern wie dem Apple HomePod, vielen Amazon Echo-Speakern , Google Home, Nest Mini oder aber in Streaming-Geräten wie dem Apple TV 4K enthalten.In den Einstellungen der Philips Hue-App findet ihr den Menüpunkt "Smart Home". Hier könnt ihr euer Hue-System über das Plus-Symbol an der oberen rechten Seite via Matter mit "anderen Apps" verbinden. Im darauffolgenden Prozess wird ein Kopplungscode erzeugt, den ihr in Apps von Drittanbieter anwenden und eure Hue-Geräte in diese übertragen könnt.Neben den Leuchtmitteln, Lampen, Schaltern und Sensoren werden laut Hue-App auch die Namen von Zimmern, Zonen und benutzerdefinierte Szenen in die neue Matter-Umgebung integriert. Vorteil für Apple-Nutzer: Der Matter-Standard ermöglicht nun die einfache Anbindung von günstigem Zigbee-Zubehör (z.B. Ikea, Innr etc.), das über die Hue Bridge durchgeschleust wird. Zuvor wurden in Apples HomeKit nur "zertifizierte" Hue-Geräte zugelassen.Prüft vor der Umstellung in den jeweiligen App-Store (Android und iOS), ob die Hue-App in der aktuellen Version vorliegt. Innerhalb der Hue-App selbst könnt ihr zudem unter dem Punkt Einstellungen -> Softwareupdate überprüfen, ob die aktuellste Firmware für die Hue Bridge bereits installiert ist (z.B. BSB002 | 1.60.1960062030).Dass der neue Matter-Standard für Signify und seine Marke Philips Hue nicht im Mittelpunkt steht, ist gut an der versteckten Integration unter "Andere Apps" zu erkennen. Bereits im Vorfeld bot die bereitgestellte API des Herstellers eine breit gefächerte Kompatibilität, etwa zu Amazon Alexa, Apple HomeKit und den Google (Home) Assistant.Zudem wird Philips Hue vorerst nicht als Matter-Controller fungieren. Smart-Home-Geräte anderer Hersteller können somit trotz Matter-Unterstützung nicht über die Hue-App gesteuert werden. Die zentrale Steuerung in einem kombinierten Matter-Ökosystem mit Geräten von z.B. Amazon, Google, Apple und Philips Hue muss somit über die Apps der Konkurrenten erfolgen.Für 2024 hat Signify bereits angekündigt, Produkte von Philips Hue ab Werk mit dem neuen Matter-Standard auszustatten, sodass diese auch ohne Verbindung zur Hue Bridge an kompatiblen Systemen von Drittanbietern andocken können. Ob damit auch die Öffnung der Hue-App einhergeht, bleibt abzuwarten.Von Unternehmen wie Amazon , Apple, Google und der Zigbee-Alliance ins Leben gerufen, nutzt Matter das Internetprotokoll (IP), um nicht nur verschiedene Geräte, sondern auch Apps und Ökosysteme miteinander zu verbinden. Für kompatibles Zubehör ist es somit egal, ob es einst nur für Alexa, Siri oder den Google Assistant ausgelegt war.Mithilfe von Matter entfällt die Trennung, alle Geräte können via Thread- und WLAN-Technologie miteinander kommunizieren und der Nutzer wählt nur noch den für ihn angenehmsten Sprachassistenten bzw. eine passende App. Weitere Informationen findet ihr in unseren Matter-FAQ