AVM: Neue Infos zum FritzSmart Gateway, Matter-Support angekündigt

Der Internet-Spezialist AVM hat den Start der Unterstützung von Zigbee im Fritz Smart Home angekündigt. Seit kurzem ist das neue FritzSmart Gateway erhältlich, jetzt gibt es von dem Unternehmen weitere Informationen zu dem neuen smarten Standard.

Einfache Steuerung

Mithilfe des neuen FritzSmart Gateways startet die Unterstützung für Zigbee für alle Fritz-Smart-Home-Netzwerke. Angekündigt hatte AVM das beim diesjährigen Mobile World Congress , nun steht das Gerät bereits im Handel zur Verfügung. Damit können Nutzer nun über das Gateway Produkte von Drittanbietern in ihr Netzwerk integrieren und gemeinsam steuern - so lange diese Geräte ebenfalls Zigbee unterstützen.Zu diesen Drittanbietern gehören zum Beispiel Philips mit den beliebten Hue-Lampen und Ikea mit den TRÅDFRI-Lampen. Außerdem werden die Hersteller Ledvance, innr, Müller-Licht, Osram, Paulmann, Silvercrest und Trust aufgeführt. Neben smarter Beleuchtung werden derzeit noch smarten Steckdosen und Steckdosenleiste unterstützt - weitere Geräte-Gruppen sind aber derzeit nicht dabei. Dafür hat das Unternehmen aber bereits auf Nachfrage angekündigt, dass man neben der Zigbee-Unterstützung noch an Matter-Support arbeitet (via Mobiflip ).AVM stellt dazu übrigens eine neue Liste mit kompatiblen Produkten zur Verfügung. Die Liste wird stetig ergänzt.Außerdem gibt es noch eine weitere praktische Änderung: Das FritzSmart Gateway ermöglicht nun die Anzahl der smarten Geräte zu erhöhen: "Mehr Heizkörperregler, smarte LED-Lampen und schaltbare Steckdosen für Ihr Fritz Smart Home", verspricht AVM.Das Gateway wird wahlweise über WLAN oder den LAN-Port mit der FritzBox gekoppelt. Dann findet man alle Smart-Home-Funktionen zur Einrichtung in der Benutzeroberfläche der FritzBox. Nach der erfolgten Einbindung lassen sich dann alle Geräte einfach über die FritzApp Smart Home, den Vierfachtaster FritzDECT 440 oder auch mit dem FritzFon steuern. Weitere Informationen findet man auf der AVM-Sonderseite über Zigbee und dem Gateway