Bei Saturn erhaltet ihr jetzt 4K-Fernseher von Philips zum Bestpreis. Neben der smarten Ambilight-Beleuchtung bieten viele Modelle Mini-LED-Technik, Gaming-taugliche 120 Hz und Diagonalen von bis zu 75 Zoll. Im Online-Shops gewährt Saturn satte 20 Prozent Rabatt.

Kurz vor Weihnachten startet Saturn mit einem tollen Angebot. Wer sich für einen ausgewählten Philips Ambilight TV entscheidet, erhält ab sofort 20 Prozent Rabatt. Und das ganz ohne Cashback oder Wartezeit, sondern sofort im Waren­korb. Besonders die Mini-LED-Fernseher des Herstellers stehen hoch im Kurs.Für den Rabatt müsst ihr euch mit eurem MySaturn-Account ein­log­gen bzw. ein kostenloses Konto anlegen. Im Anschluss findet ihr die re­du­zier­ten Philips-Fernseher auf der Saturn-Aktionsseite direkt zum rabattierten Preis.Während der Philips-Rabattaktion bei Saturn empfehlen wir euch einen Blick auf die Mini-LED-Modelle des Herstellers, auch bekannt als "The Xtra". Die Technik kombiniert die hohe Helligkeit eines klassischen LED-TVs mit intelligent beleuchteten Zonen und einem Kontrast nah am OLED-Niveau. Gleichzeitig sind mit Dolby Vision, HDR10 und HDR10+ alle wichtigen Technologien für einen hohen Dynamikumfang (High Dynamic Range) und ein tolles Bild an Bord.Weitere Pluspunkte sammeln die Mini-LED-Fernseher von Philips mit der bekannten Ambilight-Beleuchtung an der Rückseite, die sich unter anderem auch mit einem bewährten Philips Hue Smart-Home-Ökosystem synchronisieren lässt. Perfekt für die nächste Gaming-Session, die mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz, Dolby-Atmos-Sound, Features wie AMD FreeSync (VRR) und in Ver­bin­dung mit der PlayStation 5 (PS5) oder Xbox Series X besonders Spaß macht.Wer zu Weihnachten vielleicht nicht gleich mit einem "The Xtra" Mini-LED-TV in die Vollen gehen möchte, für den stehen mit den klassischen Philips LED-Modellen ebenso preiswertere 4K-Fernseher bereit, die ebenfalls mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auftreten. Denn das Beste ist: die 20 Prozent Rabatt bietet Saturn euch auch hier an.