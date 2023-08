Update in Sicht: Matter-Standard bald für alle Philips Hue-Geräte

Nach Monaten der Verzögerung stellt Philips Hue das lang erwartete Update zur Unterstützung des neuen Matter-Standards in Aussicht. Ab September soll die Verteilung einer neuen Firmware starten, von der nahezu alle Smart-Home-Produkte der Signify-Marke profitieren.

Zusammenfassung Philips Hue kündigt Update zur Unterstützung des Matter-Standards an

Firmware-Verteilung soll ab September 2023 starten

Noch kein konkretes Datum, Verteilungszeitraum im Herbst 2023

Nur die Philips Hue Bridge wird aktualisiert, nicht einzelne Geräte

Philips Hue kein Matter-Controller, keine Steuerung anderer Geräte

2024 sollen Philips Hue-Produkte ab Werk Matter-kompatibel sein

Matter ermöglicht Verbindung verschiedener Geräte

Nachdem Philips Hue sein Versprechen und den Termin im ersten Quartal 2023 nicht einhalten konnte ( wir berichteten ), soll die Unterstützung des neuen Smart-Home-Standards Matter nun endlich auf den Weg gebracht werden. Anlässlich der Internationalen Funkausstellung ( IFA 2023 ) in Berlin bestätigt das Unternehmen, ein passendes Update ab September verteilen zu wollen.Ein konkretes Datum gaben die Verantwortlichen von Signify bisher nicht bekannt, womit der Verteilungszeitraum vorerst auf Herbst 2023 datiert wird. Im Gegensatz zu anderen Herstellern soll im Zuge der neuen Firmware aus­schließ­lich die Philips Hue Bridge aktualisiert werden. Somit können in Zukunft alle Geräte, selbst ältere Smart-Lampen aus dem Jahr 2012, über den Matter-Standard integriert werden.Mit der Matter-Einführung bei Signify gehen allerdings auch diverse Nachteile einher, da sich Philips Hue nur in eine Richtung öffnet. Da lediglich die Bridge und nicht auch einzelne Geräte die Matter-Unterstützung erhalten, ist es nicht möglich diese in ein Matter-Netzwerk ohne Philips-Hub zu integrieren.Weiterhin wird Philips vorerst nicht als Matter-Controller fungieren. Das heißt: Smart-Home-Geräte anderer Hersteller können trotz Matter-Unterstützung nicht über die Philips Hue-App gesteuert werden. Die zentrale Steuerung in einem kombinierten Matter-Ökosystem mit Geräten von z.B. Amazon, Google, Apple und Philips Hue muss somit über die Apps der Konkurrenten erfolgen.Im kommenden Jahr 2024 sollen Produkte von Philips Hue ab Werk Matter-kompatibel sein, ganz ohne die Verknüpfung mit der Hue Bridge. Details zum Zeitplan gab der Hersteller allerdings ebenso wenig bekannt wie Informationen zu einer möglichen Matter-Öffnung der Philips Hue-App in den kommenden Monaten. Softwareseitig läuft das Unternehmen ansonsten Gefahr, sich auf lange Sicht ins Aus zu manövrieren.Von großen Unternehmen wie Amazon, Apple, Google und der Zigbee-Alliance ins Leben gerufen, nutzt Matter das Internetprotokoll (IP), um nicht nur verschiedene Geräte, sondern auch Apps und Ökosysteme miteinander zu verbinden. Für kompatibles Zubehör ist es somit egal, ob es einst nur für Alexa, Siri oder den Google Assistant ausgelegt war.Mithilfe von Matter entfällt die Trennung, alle Geräte können via Thread- und WLAN-Technologie miteinander kommunizieren und der Nutzer wählt nur noch den für ihn angenehmsten Sprachassistenten. Weitere Informationen findet ihr in unseren Matter-FAQ