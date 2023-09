Apple startet neue iCloud+ Abo-Stufen - jetzt sind bis zu 14 TB möglich

Apple führt ab sofort auch in Deutschland neue 6 TB und 12 TB iCloud+-Speicher-Abonnements ein. Das größte Paket umfasst damit nun 12 TB für knapp 60 Euro. Kombiniert mit einem Apple One-Abo sind so jetzt bis zu 14 TB Speicher möglich.

iCloud+ bekommt mehr Speicher

Bis zu 14 TB möglich, aber teuer

Buchen über iPhone oder iPad

Im Rahmen seines iPhone 15-Events hatte Apple bereits angekündigt, mit iOS 17 höhere Speicheroptionen für seine iCloud+-Tarife anzubieten. Bisher konnte man sich nur maximal 2 TB iCloud+ für 10 Euro monatlich buchen, jetzt wird kräftig aufgestockt.Die Preise orientierten sich allerdings weiterhin an dem aktuellen Schema, sodass der maximale Online-Speicher von Apple ziemlich teuer wird. Der neue Plan mit 6 TB Speicher kostet 30 Euro im Monat, der 12 TB Speicherplatz wird mit 60 Euro im Monat veranschlagt.Wie bei anderen iCloud+ Tarifen kann auch der 6 oder 12 TB Speicherplatz mit bis zu sechs Personen über Family Sharing geteilt werden.Damit erweitert Apple den Speicherplatz für persönliche Fotos, Videos, Dokumente und Daten, die automatisch von iPhone, iPad oder Mac in der Cloud abgelegt werden können. Dazu kommen weitere iCloud+-Funktionen wie iCloud Private Relay, HomeKit Secure Video oder die Option, eine eigene E-Mail-Domain hinzuzufügen.Für Kunden mit Bestands-Abos lassen sich die neuen Pläne noch kombinieren. So kann man also jetzt in Kombination mit einem Apple One-Abo bis zu 14 TB nutzen - zahlt aber dann auch rund 90 Euro im Monat dafür.Diese zusätzlichen Speicherkategorien sind zwar teuer, aber zumindest hat Apple jetzt eine Lösung für diejenigen, die ihr bisheriges maximales Kontingent von 4 TB (2 TB iCloud + 2 TB von Apple One) bereits ausgeschöpft haben.Auf der deutschen Webseite von Apple zu den iCloud+-Angeboten sind die neuen Preise und Speichergrößen bis jetzt nicht zu sehen. Man kann sie aber bereits über das iPhone oder über das iPad buchen.