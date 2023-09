Für Nutzer von iOS-Geräten steht heute der große Update-Tag an. Für iPhones wird iOS 17 ausgeliefert, auf iPads landet iPadOS 17. Die Apple Watch wird mit watchOS 10 auf den neuesten Stand gebracht. Wir geben den Überblick zu unterstützten Geräten und Features.

iOS, iPad OS und watchOS: So gibt es das große Update

iOS 17: Features und Geräte-Support

iPhone 14 Pro und Pro Max

iPhone 13 Pro und Pro Max

iPhone 13 und 13 mini

iPhone 12 Pro und Pro Max

iPhone 12 und 12 mini

iPhone SE (3. Generation)

iPhone 11 Pro und Pro Max

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS und XS Max

iPhone SE (2. Generation)

Das ist neu mit iOS 17

iPadOS 17: Features und Geräte-Support

iPad Pro 12,9-Zoll (2. Generation und neuer)

iPad Pro 10,5 Zoll

iPad Pro 11 Zoll (1. Generation und neuer)

iPad Air 3. Generation und neuer

iPad 6. Generation und neuer

iPad mini 5. Generation und neuer

iPad Pro 2017 und neuer

Das ist neu mit iPadOS 17

watchOS 10: Features und Geräte-Support

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 7

Apple Watch SE (2nd gen)

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Das ist neu mit WatchOS 10

Zusammenfassung Großes Update für iOS-Geräte: iOS 17 für iPhones und iPad OS 17 für iPads

Apple Watch erhält Watch OS 10 Update

Update-Zeitpunkt in Deutschland voraussichtlich um 19 Uhr

iOS 17 benötigt mindestens A12 Bionic-Chip, ältere iPhone-Modelle fallen aus dem Support

Neue Funktionen in iOS 17 beinhalten verbesserte Nachrichten-App, Video-Nachrichten in FaceTime

iPad OS 17 streicht Support für iPad der fünften Generation

Watch OS 10 bringt Neugestaltung der System-Apps und verbesserte Bedienung

Keine Apple Watch Modelle fallen aus dem Support für Watch OS 10.

Der Release-Tag der großen iOS-Updates für iPhones, iPads und die Apple Watch wurde von Apple jüngst beim iPhone 15-Event bestätigt. Zur Uhrzeit schweigt sich der Konzern traditionell aus, ein Blick auf die Vergangenheit lässt aber eine gute Einschätzung zu. Geht alles nach Plan, sollten deutsche Nutzer um 19 Uhr mit dem Download von iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 beginnen können.Der Weg zum Update führt bei iPhone und iPad über "Einstellungen" > "Allgemein" > "Softwareupdate". Wie immer gilt: am besten das Gerät voll aufladen beziehungsweise mit Strom versorgen und mit dem WLAN verbinden. Das Update kann auch über einen Mac oder iTunes auf einem Windows-Computer installiert werden.Für das Update der Apple Watch wird wiederum ein verbundenes iPhone benötigt, auf dem iOS 17 bereits installiert ist. Dann kann man in der Watch-App unter "Meine Watch" den Punkt "Allgemein" > "Softwareupdate" auswählen und mit "Laden und installieren" bestätigen. Alternative kann das Update auch über die Einstellungen der Apple Watch angeschoben werden.Für iOS 17 wird der A12 Bionic-Chip zur neuen Mindestvoraussetzung. Das bedeutet, dass die iPhone-Modelle aus dem Jahr 2017 in diesem Jahr aus dem Update-Support fallen. Davon betroffen sind das iPhone X, das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Im Anschluss der Überblick der Geräte, die iOS 17 erhalten:Das iPhone 15 und iPhone 15 Pro kommt natürlich sofort mit iOS 17 und kann ab sofort vorbestellt werden.iOS 17 konzentriert sich dabei deutlich mehr auf kleinere Funktionen als auf eine große, herausragende Änderung. Zu den Upgrades gehören eine verbesserte Nachrichten-App, Kontakt-Poster in der Telefon-App, Video-Nachrichten in FaceTime, intelligentere Autokorrektur, NameDrop und verbessertes AirDrop. Einige der Änderungen kommen aber nicht sofort zum Start von iOS 17.Am meisten dürfte im Alltag der neue Standby-Modus auffallen, der iPhones in einen Mini-Hub verwandelt, wenn es im Querformat aufgeladen wird. Nutzer können mit den Modi Widgets, Uhr und Fotos wählen, was dargestellt werden soll. StandBy unterstützt außerdem Live-Aktivitäten, Siri, eingehende Anrufe und bietet größere Benachrichtigungen.Nach der Verzögerung von iPadOS 16 im letzten Jahr hat Apple seinen Rhythmus wieder gefunden und liefert das Update für iPads zeitgleich mit iOS 17 aus. Mit iPadOS 17 wird das iPad der fünften Generation aus dem Support gestrichen. Im Anschluss der Überblick der Geräte, die iOS 17 erhalten:Wie üblich landen die meisten der iOS 17 Funktionen auch auf iPads, darüber hinaus hat Apple aber noch ein paar weitere Anpassungen für seine Tablets parat. Anpassbare Lockscreens waren mit iOS 16 auf iPhones gelandet, iPadOS 17 bringt diese Funktionen auf iPads. Nutzer können unter anderem Widgets hinzufügen, animierte Hintergrundbilder verwenden und die Schriftart ändern.Die größte Anpassung im Multitasking-Alltag ist wohl die Möglichkeit, App-Fenster in der Größe verändern und an beliebiger Stelle auf dem Desktop platzieren zu können, in iPadOS 16 war man auf bestimmte Plätze beschränkt. Zu guter Letzt kommt die Health-App nach dem Update endlich mit einem angepassten Interface für große Bildschirme daher.Apple spricht vom größten watchOS-Update seit der Einführung. Trotzdem können sich alle Nutzer der Apple-Watch freuen, dass Apple auch in diesem Jahr keines der mit dem letzten Update unterstützten Modelle aus dem Support streicht. Im Anschluss der Überblick der Geräte, die watchOS 10 erhalten:Mit WatchOS 10 wurden fast alle System-Apps neu gestaltet. Apple setzt auf mehr Farbe, neue Animationen und will mehr Information auf einen Blick unterbringen. Der Zugriff auf Widgets ist jetzt direkt vom Watch Face mit Wischen nach oben möglich. Die Liste der angezeigten Widgets passt sich dynamisch nach Tageszeit, Standort und Art der Nutzung an.Für diese Anpassungen wurde die Bedienung neu sortiert. Das Kontrollzentrum für Einstellungen öffnet sich jetzt mit Drücken der Seitentaste, ein Doppelklick führt zum App-Dock. Zum Wechseln des Ziffernblattes muss dieses jetzt länger gedrückt werden. Wie üblich landen mit dem Update auch neue WatchFaces auf der Apple Watch