Derzeit gibt es Berichte über Probleme mit iCloud Private Relay, die Safari-Nutzer auf dem iPhone betreffen. Apple hat bestätigt, dass der Dienst für einige Nutzer langsam ist oder nicht zur Verfügung steht. Die Störung wurde erstmals am Donnerstag gemeldet.

iCloud Private Relay-Ausfall

Lösungsansätze für betroffene Nutzer

iCloud Private Relay ein- und ausschalten

Gehen Sie auf Ihrem iPhone zu den Einstellungen.

Tippen Sie auf Ihren Namen und dann auf iCloud.

Wählen Sie Private Relay und schalten Sie die Funktion aus.

Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie iCloud Private Relay wieder ein.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen.

Wählen Sie Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass dadurch alle WLAN-Passwörter und Netzwerkeinstellungen gelöscht werden.

VPN oder andere Proxy-Dienste deaktivieren

Falls Sie einen VPN oder einen anderen Proxy-Dienst verwenden, deaktivieren Sie diesen vorübergehend, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.

iOS-Update überprüfen

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone auf dem neuesten Stand ist. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate.

Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie es herunter und installieren Sie es.

Zusammenfassung iCloud Private Relay Probleme betreffen iPhone-Nutzer seit Donnerstag

Apple bestätigt Verlangsamung und eingeschränkte Verfügbarkeit des Dienstes

Störungstatus auf Apple Support-Seite ist als "Gelb" markiert

Betroffen sind nur einige Nutzer, kein vollständiger Ausfall des Dienstes

iCloud Private Relay schützt Privatsphäre durch Verschlüsselung im Safari

Keine direkte Lösung von Apple, Nutzer können Neustart oder Einstellungsänderung versuchen

Bei anhaltenden Problemen Netzwerkeinstellungen zurücksetzen oder Updates prüfen

Diese Störung begann am Donnerstag, 25. Juli und wird von Apple untersucht. Das Problem besteht nun schon seit über 36 Stunden. Den Status aller Apple Dienste kannst du übrigens über die Website www.apple.com/support/systemstatus einsehen.Dort wird für iCloud Private Relay der Status "Gelb" angezeigt. Das ein Problem vorliegt und Untersuchungen eingeleitet wurden. Im Fall der iCloud Private Relay schreibt Apple, dass nur einige Nutzer betroffen sind - demnach handelt es sich also nicht um ein grundsätzliches Problem und nicht um einen Komplett-Ausfall.Viele iPhone-Nutzer berichten, dass sie aufgrund dieser Probleme mit Safari nicht suchen können. Interessanterweise scheint dieses Problem hauptsächlich iPhones zu betreffen, während Macs weniger oder gar nicht betroffen sind. Apple ergänzt im Status-Bericht, dass der Dienst vorübergehend nicht verfügbar ist und in Teilen verlangsamt läuft.Apples iCloud Private Relay ist ein wichtiger Bestandteil von iCloud+, der die Privatsphäre beim Surfen im Internet schützt. Dieser Dienst verschlüsselt Daten und sorgt dafür, dass zum Beispiel der Standort nicht nachverfolgt werden kann. iCloud Private Relay leitet alle Safari-Anfragen über zwei separate, sichere Routen, sodass niemand sehen kann, welche Websites besucht werden oder auch, wo man sich befindet.Apple gibt derzeit keinen Lösungsvorschlag. Wer von diesem Problem betroffen ist, kann aber mit verschiedenen Schritten ausprobieren, was hilft, um gibt iCloud Private Relay wieder zum Laufen zu bringen.Grundsätzlich kann man es auch einfach mit dem Neustart des iPhones probieren. Dazu hält man kurz die Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt, bis der Schieberegler zum Ausschalten erscheint. Dann wählt man Ausschalten und startet das Gerät über die Seitentaste neu.Diese beiden Methoden haben bei vielen Nutzern das Problem behoben. Sollten die Probleme dennoch bestehen bleiben, gibt es einige weitere Schritte, die man ausprobieren kann:Ansonsten heißt es abwarten, denn Apple ist bemüht, alle Dienste schnellstmöglich wieder herzustellen, sodass sie wie gewohnt funktionieren.