iOS 17: Start-Termin steht mit iPhone 15-Ankündigung endlich fest

Mit dem Start der neuen iPhone 15-Modelle kommt natürlich auch Apples neues Mobile-Betriebssystem iOS 17 offiziell auf den Markt. Dessen Release erfolgt wie stets nahezu parallel zum Verkaufsstart der neuesten iPhone-Generation in wenigen Tagen.

Montag geht's los

iPhone 14 Pro und Pro Max

iPhone 13 Pro und Pro Max

iPhone 13 und 13 mini

iPhone 12 Pro und Pro Max

iPhone 12 und 12 mini

iPhone SE (3. Generation)

iPhone 11 Pro und Pro Max

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS und XS Max

iPhone SE (2. Generation)

Standby-Modus fällt auf

Daten besser tauschen

Zusammenfassung Apple veröffentlicht iOS 17 parallel zum neuen iPhone 15-Verkaufsstart.

Ab 18. September steht das iOS-Update für alle iPhone-Nutzer zum Download bereit.

iOS 17 ist mit iPhone-Modellen ab iPhone SE (2. Generation) kompatibel.

Große Umbrüche oder spektakuläre Neuerungen im iOS 17 gibt es nicht.

Fokus liegt auf Weiterentwicklung.

Neue Funktionen für Standby, Live-Voicemail, verbessertes AirDrop & NameDrop.

Journal-App erstellt Tagebuch aus täglichen Daten

Apple Maps bietet jetzt Offline-Karten an.

Das bedeutet laut Apple , dass das iOS-Update in diesem Jahr ab dem 18. September, also dem kommenden Montag, für alle iPhone-Nutzer zum Download verfügbar sein wird. Dieser kann dann in Einstellungen → Allgemein → Software-Update direkt angestoßen werden. Die Einschränkung liegt hier natürlich darin, dass das Gerät nicht zu alt sein sollte.Was vom neuen Betriebssystem zu erwarten ist, hat Apple bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni angekündigt. Es zeigte sich, dass der Trend der letzten Jahre fortgesetzt wird: Große Umbrüche oder spektakuläre Neuerungen gibt es nicht, dafür werden die wichtigen Features an diversen Stellen sinnvoll weiterentwickelt.Eine der optisch auffälligsten Neuerungen ist der Standby-Modus. Dabei wird das Display im Querformat mit gut sichtbaren Inhalten und Bedienelementen versorgt - mit einer Uhr, der Steuerung des Musik-Players oder einer Foto-Show. So erfüllt das Gerät noch einen Zweck, auch wenn es im Grunde ausgeschaltet ist. Perfekt also für den Nachttisch.Die Sprach-Fähigkeiten der integrierten KI wird nun auch genutzt, um Live-Voicemails umzusetzen. Das iPhone zeigt die Sprachnachricht eines verpassten Anrufers dann als Text auf dem Display an, sodass er leichter zugänglich wird.Verbessert wird auch der Datenaustausch via AirDrop. Wenn die Übermittlung der Daten von einem Gerät zum anderen zu lange dauert und die Nutzer sich voneinander entfernen, so dass sie nicht mehr im gleichen WLAN sind, wird der Transfer automatisch über das Internet fortgesetzt. Das neue NameDrop ermöglicht es außerdem, Kontaktdaten schnell zwischen iPhones auszutauschen.Darüber hinaus können sich Nutzer auf die Journal-App freuen, die aus allen möglichen Daten eines Tages eine Art Tagebuch erstellt. Und Apple Maps kann nun auch Offline-Karten vorhalten, damit man auch in Regionen mit schwacher Netzabdeckung nicht die Orientierung verliert.