Spatial Video: Funktion startet beim iPhone 15 Pro noch in diesem Jahr

Laut Apple werden die Kameras des iPhone 15 Pro noch in diesem Jahr eine weitere Funktion hinzubekommen, mit der räumliche Videos für Apple Vision Pro aufgenommen werden können. Dazu ließ das jüngste Apple-Event aber noch viele Fragen offen.

Große Ankündigung, kaum Informationen

"Spatial Computing"-Headset

Start des Headsets und neuer iPhone-Funktionen

Zusammenfassung iPhone 15 Pro erhält Funktion zur Aufnahme von 3D-Videos (Spatial Videos)

Spatial Video kombiniert Aufnahmen der Haupt- und Ultraweitwinkelkamera

3D-Videos können mit Apples Headset Vision Pro wiedergegeben werden

Unklarheit über Dateiformat und Größe der 3D-Videos

Möglicherweise begrenzte Aufnahmelänge für 3D-Videos

Unbekannt, ob 3D-Videos auf dem iPhone abspielbar sind

Apples Headset Vision Pro wird vorerst nur in den USA erhältlich sein.

"Die Grenzen dessen, was man mit einem Smartphone aufnehmen kann, werden von dem iPhone 15 Pro verschoben", erklärte Apple im Rahmen des iPhone-Events. Das ist eine Ansage, die viele Interessierte hat aufhorchen lassen.Mehr als diese paar Worte hat Apple allerdings bisher nicht zur Unterstützung von Spital Video fallen lassen, außer, dass Nutzer noch in diesem Jahr "Spatial Videos" aufnehmen können.Spatial Video ist dabei Apples Bezeichnung für das, was im Wesentlichen 3D-Videografie ist. Das iPhone 15 Pro ist in der Lage, räumliche Videos nativ aufzuzeichnen, indem es die von den Sensoren der Haupt- und Ultraweitwinkelkamera aufgenommenen Videos kombiniert, was zu einer Art stereoskopischem Video führt.Entsprechende Videokameras für den 3D-Effekt gibt es schon recht lang auf dem Markt, daher wird es spannend, wie gut Apple das in einem Smartphone umsetzen kann. Apple hat sich nicht konkret geäußert, aber es wird erwartet, dass das iPhone 15 Pro auch räumliche Fotos aufnehmen kann.Diese 3D-Videos können dann mit Apples "Spatial Computing"-Headset Vision Pro wiedergegeben werden, wenn es Anfang nächsten Jahres in den USA auf den Markt kommt.Viele andere Fragen bleiben offen. Es ist zum Beispiel nicht klar, welche Art Dateiformat diese räumlichen Videos verwenden werden. Befürchtet wird bereits, dass Apple ein proprietäres Format verwendet wird.Apple hat auch nicht erwähnt, wie groß die Dateien sein werden. Vermutlich müssen iPhone 15 Pro-Nutzer einen speziellen neuen Modus in der Kamera-App auswählen, um räumliche Videos aufzuzeichnen und können dann nur eine begrenzte Länge aufnehmen. Wie diese Videos in der Fotos-App gespeichert und ob sie auf dem iPhone abgespielt werden können, ist ebenfalls unbekannt.Apple wird die Antworten auf diese Fragen zweifellos bald bekannt geben. Für Anwender in Europa hat das Beantworten dabei im Grunde keine Eile - Apples neues Headset wird zeitnah nicht außerhalb der USA gestartet.