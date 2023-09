Optionales Update für Windows 10 verfügbar - das ist alles neu

Microsoft hat für die letzte Windows-10-Version ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update für alle Nutzer herausgegeben. Es handelt sich um die Vorschau für den Patch-Day im Oktober. Jetzt starten auch noch einmal mehrere Neuerungen.

Neu! Dieses Update bringt ein verbessertes Suchfeld in die Taskleiste zurück. Wenn Sie eine obere, untere, normale oder kleine Taskleiste mit Symbolen haben, wird das Suchfeld angezeigt. Damit können Sie ganz einfach auf Anwendungen, Dateien, Einstellungen und mehr in Windows und im Internet zugreifen. Sie haben auch Zugriff auf die neuesten Such-Updates, wie z. B. die Such-Highlights. Wenn Sie Ihr früheres Sucherlebnis wiederherstellen möchten, können Sie das ganz einfach tun. Verwenden Sie das Kontextmenü der Taskleiste oder reagieren Sie auf einen Dialog, der bei der Verwendung der Suche angezeigt wird.

Dieses Update fügt Animationen zu einigen Symbolen auf der Taskleistenschaltfläche für Nachrichten und Interessen hinzu. Diese Animationen treten auf, wenn:

Dieses Update fügt Animationen zu einigen Symbolen auf der Taskleistenschaltfläche für Nachrichten und Interessen hinzu. Diese Animationen treten auf, wenn: Eine neue Meldung wird auf der Taskleistenschaltfläche für Nachrichten und Interessen angezeigt.

Sie mit dem Mauszeiger über das Symbol fahren oder darauf klicken, während sich die Meldung auf der Taskleiste befindet.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft Excel betrifft. Es reagiert nicht mehr, wenn Sie versuchen, eine Datei als PDF in Outlook freizugeben.

Das Update behebt ein Problem, das die Touch-Tastatur betrifft. Manchmal lässt sie sich nicht öffnen.

Verbesserungen

Neu! Dieses Update schließt die Arbeiten zur Erfüllung der Anforderungen von GB18030-2022 ab. Es entfernt Zeichen für die Microsoft Wubi-Eingabe und die Microsoft Pinyin U-Mode-Eingabe und ordnet sie neu zu. Sie können keine nicht unterstützten Zeichencodepunkte mehr eingeben. Alle erforderlichen Codepoints sind auf dem neuesten Stand.

Dieses Update behebt ein Problem, das mit Änderungen bei der Weiterleitung von Ereignissen zusammenhängt.

Das Update behebt ein Problem, das eine Anwendungsvirtualisierungsumgebung (App-V) betrifft. Kopiervorgänge in dieser Umgebung funktionieren nicht mehr. Dies tritt auf, nachdem Sie das Update vom April 2023 installiert haben.

Das Update behebt ein Problem, das das SCEP-Zertifikat (Simple Certificate Enrollment Protocol) betrifft. Das System meldet einige SCEP-Zertifikatsinstallationen als fehlgeschlagen. Stattdessen sollte das System sie als ausstehend melden.

Das Update behebt ein Problem, das Microsoft Print to PDF betrifft. Es verwendet die Metadaten für den Namen, mit dem Sie sich als Autor eines gedruckten PDFs anmelden. Es sollte stattdessen den Anzeigenamen verwenden.

Das Update behebt ein Problem, das einige USB-Drucker betrifft. Microsoft Defender hindert sie am Drucken.

Das Update behebt ein Problem, das den Gerätestatus betrifft. Einige Geräte können ihren Sicherheitsstatus nicht bescheinigen.

Das Update behebt ein Problem, das die Windows Defender-Anwendungssteuerung (WDAC) betrifft. AppID-Tagging-Richtlinien können die Startzeit Ihres Geräts erheblich verlängern.

Dieses Update behebt ein Problem, das IMEPad betrifft. Es funktioniert nicht mehr. Dies tritt auf, wenn Sie benutzerdefinierte Zeichen (EUDC) eingeben.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Anwendungskompatibilität beeinträchtigt. Es steht im Zusammenhang mit Microsoft Defender für Endpoint.

Dieses Update behebt ein Problem, das Remote Apps betrifft. Die Anzeige einiger Elemente ist nicht korrekt ausgerichtet.

Das Update behebt ein Problem, das Toast-Benachrichtigungen betrifft. Sie werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn Sie UI-Automatisierungstools verwenden, um sie zu lesen.

Das Update behebt ein Problem, das den Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) betrifft. Er hat ein Handle-Leck. Dies führt dazu, dass dem System der Speicher ausgeht.

Das Update behebt ein Problem, das ein Speicherleck im Benutzermodus verursachen kann. Es kann auftreten, wenn Sie CopyFile() oder MoveFile() aufrufen.

Das Update behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass Windows nicht mehr reagiert. Dies kann auftreten, wenn Sie Microsoft OneDrive-Dateien verwenden, die mit NTFS komprimiert sind.

Das Update behebt ein Problem, das die externe Bindung betrifft. Es schlägt fehl. Dies tritt auf, nachdem Sie Windows-Updates vom Mai 2023 oder später installiert haben. Daher gibt es Probleme, die sich auf LDAP-Abfragen und die Authentifizierung auswirken.

Dieses Update behebt ein bekanntes Problem, das ClickOnce betrifft. Anwendungen, die Sie mit ClickOnce bereitgestellt haben, werden möglicherweise zur Installation aufgefordert. Dies tritt selbst dann auf, wenn die ClickOnce-Anwendungen bereits installiert und als "vertrauenswürdig" gekennzeichnet sind.

Zudem gibt es eine Vielzahl an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Das Update KB5030300 steht ab sofort für alle Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 installiert haben.Das Build mit der Nummer 19045.3516 lässt sich ab sofort über Windows Update beziehen. Wer möchte, kann das Update also manuell installieren und von den Änderungen profitieren.Inhaltlich handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen, Verbesserungen und drei neuen Funktionen beziehungsweise Funktionsänderungen: Microsoft bringt nun ein verbessertes Suchfeld in die Taskleiste zurück.Zudem gibt es neue Animationen auf der Taskleistenschaltfläche für Nachrichten und Interessen. Die dritte Neuerung betrifft die Erfüllung der Anforderungen von GB18030-2022. Dahinter verbirgt sich eine Änderung, die Zeichen für die Microsoft Wubi-Eingabe und die Microsoft Pinyin U-Mode-Eingabe entfernt und sie neu ordnet. Wir hatten über diese Neuerungen bereits berichtet Behoben werden unter anderem Probleme mit dem Defender, mit USB-Druckern und mit Microsoft Print to PDF. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt.Das Update KB5030300 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das bereits über den Release-Preview-Kanal verteilt wurde. Nach diesem Test ist es nun so weit, dass alle Nutzer das optionale Update über die Windows Update-Funktion erhalten können.Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden zum Patch-Day im Oktober dann automatisch als kumulatives Update an alle Nutzer verteilt. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag, daher muss man sich manches Mal noch gedulden, bevor man die Version angeboten bekommt. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.Verwenden Sie EKB KB5015684, um auf Windows 10, Version 22H2, zu aktualisieren. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update enthält Qualitätsverbesserungen. Wenn Sie dieses KB installieren: