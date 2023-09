In den vergangenen Tagen sorgte der vermeintlich mysteriöse Fall eines verschollenen Stealth-Jets für Aufsehen. Denn der Pilot einer F-35 des Marine Corps musste den Schleudersitz nutzen, das Flugzeug "verschwand" daraufhin. Doch das Mysterium ist nun gelöst.

Wie kann man einen hochmodernen Kampfjet einfach verlieren? Diese Frage stellte sich seit Sonntag nicht nur die US-Öffentlichkeit, auch das Militär der Vereinigten Staaten stand vor einem Rätsel. Denn eigentlich sollte das Militär selbst bestens wissen, was mit einer solchen Maschine passiert, auch bzw. vor allem dann, wenn der Pilot diese im Notfall unvorhergesehen verlassen muss.Denn der Pilot der F-35 musste am Sonntag aus offiziell nicht bekannten Gründen den Schleudersitz des Kampfflugzeugs nutzen. Der Jet flog aber offenbar weiter als gedacht und konnte auch nicht mehr per Radar und sonstigen Sensoren erfasst werden, sodass das Marine Corps die Überreste der Maschine rund einen Tag nicht aufspüren konnte.Doch mittlerweile ist das Rätsel gelöst, die Trümmer der Lockheed Martin F-35 Lightning II wurden in Williamsburg County, nördlich von Charleston gefunden. Wie die New York Times berichtet, riefen die Militärs dazu auf, das Gebiet derzeit zu meiden: "Die Bevölkerung sollte das Gebiet meiden, während das Bergungsteam das Trümmerfeld absichert." Das hat sicherlich weniger mit Sicherheit oder ähnlichem zu tun, sondern eher bzw. vor allem mit der Geheimhaltung.Das Verschwinden des Flugzeugs hatte zuvor u. a. einen ungewöhnlichen Aufruf zur Folge: Denn während der mehr als 24-stündigen und eben lange erfolglosen Suche entschied sich das Militärkommando in der Joint Base Charleston zu einem mehr als ungewöhnlichen Schritt: Man bat die Bevölkerung um Mithilfe, diese sollte anrufen, wenn sie Informationen zum verschwundenen Flugzeug hat.Das Verschwinden des Flugzeugs hat zu teilweisen wilden Spekulationen (und auch diversen Witzchen) geführt: So gab es Vermutungen, ob die Maschine per Autopilot noch eine ganze Weile geflogen sei. Einige meinten, dass sie in einen See oder sogar den Atlantik gestürzt sein könnte. Tatsächlich wurden die Überreste der F-35 in der Nähe eines Sees gefunden - aber offenbar nicht im See.