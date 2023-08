Microsoft: Edge-Nutzer können Eingabefelder bald per Hand ausfüllen

Microsoft arbeitet daran, seinen Edge-Browser mit einer Funktion zur Handschrift-Erkennung auszustatten. Auf Touchscreen-Geräten wird man so demnächst Eingabefelder einfach ausfüllen können, indem man die gewünschten Inhalte mit einem Stift hineinschreibt.

In Windows 11 steht ein entsprechendes Feature grundsätzlich bereits zur Verfügung. Allerdings entfaltete dieses bisher nicht die systemweite Wirkung, die Microsoft eigentlich anstrebt. Neben diversen anderen Anwendungen von Drittentwicklern blieb bislang auch der hauseigene Edge-Browser außen vor. Das allerdings ändert sich jetzt.Die Funktion "Handschrift in Text" ist derzeit noch hinter einem Flag in der Canary-Entwicklerversion des Browsers versteckt und muss manuell aktiviert werden, damit sie für Benutzer verfügbar ist. Dies funktioniert letztlich auch nur, wenn das genutzte Gerät grundsätzlich in der Lage ist, Handschriften zu erkennen. Ob dies der Fall ist, erkennt man in den Windows-Einstellungen: Wenn dort eine Suche nach "Handschrift zur Texteingabe verwenden" erfolgreich ist, kommt man auch beim Edge weiter.Das Feature wurde von einem Twitter-Nutzer in dem neuesten Canary-Build entdeckt , den man entsprechend installiert haben muss . Da es sich bei der Edge-Version um eine nicht finalisierte Entwickler-Fassung handelt, sollte man noch auf eine Installation verzichten, wenn der Edge als Standard-Browser auf einem Produktiv-System eingesetzt wird. Denn hier können durchaus noch so manche Bugs zum Tragen kommen.Neben der Handschrift-Erkennung ist in dem fraglichen Canary-Build auch Support für das Federated Credential Management-API (FedCM) enthalten, berichten die Kollegen von Neowin . Dabei handelt es sich um eine Technologie, die die Sicherheit von Identitäten im Netz verbessern soll. Bei beiden neuen Features ist derzeit noch unklar, wann sie in einer finalen Edge-Version für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.