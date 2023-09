Ohne Münze: Netto testet Einkaufswagen-Entsperrung mit Smartphone

In Zeiten des bargeldlosen Bezahlens dürften zahlreiche Menschen das Problem kennen, keine Münze oder keinen passenden Chip für den Einkaufswagen im Supermarkt zur Hand zu haben. Der Discounter Netto testet nun ein System, welches den Wagen digital entsperren kann.

Edeka und Rewe ziehen mit

Zusammenfassung Netto testet digitale Entsperrung von Einkaufswagen.

Technologie in zwei bayerischen Filialen eingeführt.

Einkaufswagen können via Netto-App entsperrt werden.

Traditionelle Entsperrmethoden (Münze/Chip) weiterhin möglich.

Netto weltweit erster Händler mit Smartphone-Entsperrung.

Ausweitung des Systems auf andere Märkte noch unklar.

Netto hat die Technologie in jüngster Vergangenheit in zwei bayerischen Filialen eingeführt . In Burglengenfeld und in Sünching können Kunden die Einkaufswagen mithilfe der Netto-App entriegeln. Alternativ kann das Schloss aber auch wie gewohnt mit einer Münze oder einem Einkaufschip entsperrt werden.Die Kunden werden also nicht dazu gezwungen, die digitale Methode zu verwenden und sich die App des Discounters herunterzuladen. Netto soll momentan weltweit der erste Händler sein, der eine Entsperrung des Einkaufswagens mit dem Smartphone erlaubt.Die Einkaufswagen stammen vom Hersteller Wanzl und verfügen über ein Hybridloc genanntes System. Damit der Wagen mit dem Smartphone des Kunden kommunizieren kann, kommt NFC zum Einsatz. Supermarktbetreiber können eine eigene App anbieten, mit der das Schloss dann entriegelt werden kann. Wanzl stellt hierfür entsprechende Entwickler-Tools bereit. In der App können auch digitale Gutscheine angezeigt werden, um die Kunden zur Rückgabe des Wagens zu motivieren.Aktuell ist noch unklar, ob und wann das System auf weitere Märkte ausgeweitet wird. Vermutlich beobachtet der Konzern zunächst, wie gut das System von den Kunden angenommen wird. Neben Netto möchten auch Edeka und Rewe zukünftig Einkaufswagen mit Entsperrung per Smartphone anbieten. Bis zur Ausstattung der ersten Filialen könnten jedoch noch einige Monate vergehen.