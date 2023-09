Anfang vom Ende: Smartphones der Marke "Nokia" bald wieder weg?

Der Lizenznehmer für die Marke Nokia bei Smartphones HMD Global will bald beginnen, Geräte unter seiner eigenen Marke HMD anzubieten. Nicht wenige Beobachter sehen darin den Anfang vom Ende der aktuell unter der Marke Nokia erhältlichen Handys.

HMD Global

Ende des Lizenzabkommens mit Nokia?

Zusammenfassung HMD Global plant, Smartphones unter eigener Marke anzubieten

Aktuell vertreibt HMD ausschließlich Nokia-Markengeräte

HMD gehört zu den am schnellsten wachsenden 5G-Smartphone-Anbietern

HMD hat Kapazitäten für Entwicklung und Vertrieb eigener Produkte aufgebaut

Lizenzabkommen mit Nokia endet 2026, weitere Lizenzierung ungewiss

Kritik an HMD für fehlende High-End-Geräte und hohe Preise für günstige Modelle

HMD versucht, eigene Marke durch Markenschutz eigener Bezeichnungen zu stärken

HMD Global will künftig seinen eigenen Namen als Smartphone-Marke etablieren. Dies verkündete der neue Chef des in Finnland angesiedelten Unternehmens, das aktuell ausschließlich Android-Smartphones mit dem Markennamen Nokia vertreibt. Künftig soll es zunächst Geräte von beiden Marken geben.HMD-Chef Jean-Francois Baril war bei der Bekanntgabe der neuen Markenstrategie seines Unternehmens über LinkedIn bemüht, die bisherigen Erfolge mit der Marke Nokia aufzuzählen. Man gehöre weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von 5G-fähigen Smartphones und habe sich mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, guten Software-Support und einer Reihe günstiger Geräte bestens am Markt etabliert.Mit der Marke HMD wolle man diese Erfolgsgeschichte nun fortführen und hat dazu bereits eigene Kapazitäten für Entwicklung von Soft- und Hardware sowie den Vertrieb der Produkte aufgebaut. Tatsächlich unternahm HMD schon in den letzten Jahren diverse Schritte, um seine eigene Marke stärker in den Mittelpunkt zu rücken, indem man unter anderem Markenschutz auf diverse eigene Bezeichnungen rund um die Funktionen seiner Geräte beantragte.Tatsächlich dürften hinter der jetzt mit viel Marketing-Sprech erfolgten Ankündigung der Etablierung des Namens HMD als Smartphone-Marke auch noch andere Gründe stecken. So endet das aktuelle Lizenzabkommen mit dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia, das HMD die Verwendung des bekannten Namens erlaubt, im Jahr 2026.Ob Nokia weiterhin gewillt ist, seinen seit Jahrzehnten im Markt für mobile Endgeräte etablierten Markennahmen an HMD zu lizenzieren, scheint angesichts der jetzt erfolgten Ankündigung mehr als fraglich. Unter Fans der Marke Nokia und Marktbeobachtern macht nämlich seit geraumer Zeit einige Kritik an HMD die Runde.Grund dafür ist, dass das Unternehmen seit Jahren keine High-End-Geräte mehr auf den Markt gebracht hat und stattdessen versucht, mit einer Vielzahl von kaum unterscheidbaren, günstigen Smartphones, die meist im unteren Segment angesiedelt sind und billig in China produziert und entwickelt werden, unverhältnismäßig hohe Preise zu erzielen.