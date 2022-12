Probleme mit Nokia 5.3 nach Android 12-Update: HMD verspricht Hilfe

Seit Anfang November hat HMD für das Nokia 5.3 das Update auf Android 12 freigegeben. Doch einige Nutzer haben erhebliche Probleme mit der Aktualisierung, einige berichten von nicht mehr nutzbaren, "ge-brickten" Geräten. HMD hat jetzt eine Lösung.

Wenige Geräte betroffen

Schon kurz nach der Freigabe des Android 12-Update für die Nokia 5.3-Serie gab es Hinweise auf einen Fehler. Nutzer meldeten, dass sie das Update teils gar nicht erst durchführen konnten, oder - im schlimmsten Falle - sind die Smartphones gar nicht mehr zu gebrauchen - das Nokia ist "ge-brickt" (es wird zum "Brick", zu Deutsch Ziegelstein).Das kam zustande, wenn nach einem erfolgreichen Update das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Allein konnten Nutzer das Nokia dann nicht mehr neu starten, der Bildschirm blieb aus.Während sich Betroffene im Netz über das Problem austauschten, war der Support von HMD noch nicht darauf eingestellt. Das meldet das Online-Magazin Teltarif . Ein Leser des Magazins hatte sich gemeldet und berichtet, dass Nokia nur begrenzt hilfs­bereit sei und Geld für die Repa­ratur des Scha­dens, den sie selbst verur­sacht haben wollte.Teltarif hatte bei HMD nachgefragt und folgende Antwort erhalten: "Man sei sich der "Heraus­for­derungen für eine kleine Anzahl unserer Nokia-5.3-Tele­fone nach einem kürz­lich erfolgten Soft­ware-Update bewusst", hieß es. Das Unternehmen arbeitet zudem "intensiv an einer Lösung, um dieses Problem unmit­telbar zu lösen".Das Unternehmen hat bereits die Verteilung des Updates gestoppt und arbeitet an einer korrigierten Version, um das Update wieder neu zu starten. Der Fehler kann auftreten, wenn das Gerät nach dem Update auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Soweit man das aktuell sagen kann, liegt es an der Konfi­gura­tion im Soft­ware­update. Gegenüber Teltarif erklärte HMD, dies sei eine "uner­war­tete Heraus­for­derung" und betreffe "nur eine kleine Anzahl von Geräten, die die Factory-Upgrade-Antwort imple­men­tiert haben".Der Fehler kann allerdings nicht mit einem weiteren OTA-Software-Update, also "Over the Air" behoben werden, da die Geräte sich nicht starten lassen. Betroffene Nutzer können sich jetzt an HMD wenden und ihr Gerät kostenlos einsenden, um das Update aufspielen zu lassen. Vermutlich - das wurde jetzt noch nicht genau erläutert - bekommen Nutzer dann ihr Smartphone mit Android 11 zurück. Derzeit arbeitet das Software-Team noch an einer Lösung, um das Update auf Android 12 erneut freizugeben.