Der Glücksspiel- und Entertainment-Konzern MGM Resorts hat mit einer Cyber-Attacke zu kämpfen, die für das Unternehmen und viele seiner Kunden weitreichende Folgen hat. Unter anderem stehen die Glücks­spielautomaten in der Zockermetropole Las Vegas teilweise still.

MGM Resorts International

Mindestens 10 Mega-Casinos in Las Vegas betroffen

Zusammenfassung MGM Resorts von Cyber-Attacke betroffen

Wichtige Computersysteme mussten abgeschaltet werden

Spielautomaten in Las Vegas teilweise außer Betrieb

Website des Konzerns nicht erreichbar, Reservierungen nur telefonisch

Unbestätigte Berichte über Probleme mit Geldautomaten und "Mobile Key"

MGM betreibt zahlreiche bekannte Hotels und Casinos in Las Vegas

Auswirkungen betreffen alle internationalen Standorte des Konzerns

MGM Resorts ist einer der größten Casinobetreiber aus den USA und betreibt seine oft mit riesigen Resorts und Hotels kombinierten Casinos an einer Vielzahl von Standorten in aller Welt. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte , hat ein Hackerangriff dazu geführt, dass man eine Reihe von wichtigen Computersystemen abschalten musste. Dadurch wurden viele Angebote des Konzerns in Mitleidenschaft gezogen.So berichten auf X/Twitter und anderen Social-Media-Plattformen diverse Nutzer davon, dass manche Spielautomaten in Las Vegas nicht mehr funktionieren bzw. vom Personal abgeschaltet wurden. Außerdem ist die Website des Hotel- und Casinobetreibers seit gestern nicht mehr erreichbar. Neue Reservierungen werden deshalb von den diversen Hotels derzeit nur durch die Mitarbeiter vor Ort per Telefon entgegengenommen . Dies gilt nicht nur für die Hotels in Las Vegas, sondern auch für alle anderen international betriebenen Resorts und Hotels des Konzerns.Bisher hat MGM Resorts kaum Informationen zu dem "Cyber-Sicherheits-Problem" veröffentlicht, das "einige Systeme des Unternehmens betrifft". Man habe "prompt reagiert, um die Systeme und Daten zu schützen, was die Abschaltung bestimmter Systeme einschließt", hieß es lediglich. Unbestätigten Berichten zufolge soll es unter anderem Probleme mit Geldautomaten in den Casinos geben, bestimmte Glücksspielangebote nicht mehr verfügbar sein und der Zugang zu Hotelzimmern mittels sogenanntem "Mobile Key" derzeit nicht oder nur eingeschränkt möglich sein.MGM Resorts betreibt allein in Las Vegas eine große Zahl von Hotels und Casinos, darunter bekannte Namen wie Aria, Bellagio, The Cosmopolitan, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York-New York, Park MGM und Vdara.