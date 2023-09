Hack auf MGM: Ein simpler Anruf genügte, um Casino-Kette lahmzulegen

Anfang der Woche sorgte ein Angriff auf einen großen Casinobetreiber für Aufsehen: Denn die Vegas-Kette MGM Resorts International wurde von Hackern mehr oder weniger komplett lahmgelegt. Nun liegen erste Erkenntnisse zum Wie vor und offenbar war hierfür nur ein Anruf nötig.

Nichts geht mehr: Das war vor einigen Tagen nicht nur das Motto an Roulettetischen in Las Vegas, sondern im Fall von MGM Resorts in allen Bereichen der Hotel- und Glücksspielkette. Wie Ars Technica berichtet, liegen nun erste Erkenntnisse zur Art des Angriffs vor - und diesen kann man zwar als clever bezeichnen, aber nicht unbedingt als anspruchsvoll oder hochtechnisch.Denn laut den ersten Erkenntnissen war eine Gruppe namens "Scattered Spider" für die Attacke verantwortlich und nutzte betrügerische Telefonanrufe bei Mitarbeitern sowie dem Helpdesk, um an Login-Daten zu kommen. Die Gruppe hat auch andere Ziele ins Visier genommen, im Fall von MGM war die Masche aber eben erfolgreich.MGM Resorts, zu dem bekannte Las-Vegas-Hotels wie Bellagio, Aria, Cosmopolitan und Excalibur gehören, hat nach der Entdeckung des Einbruchs weite Teile des Betriebs eingestellt, und zwar teilweise aus Vorsicht. Konkret bedeutete das "Chaos", so Ars, denn Spielautomaten funktionierten nicht mehr, Gewinne konnten nicht im gewohnten Ausmaß elektronisch überwiesen werden und die Schlüsselkarten für Hotelzimmer funktionierten nicht mehr.Charles Carmakal, CTO beim zu Google gehörenden Sicherheitsunternehmen Mandiant, sagte, dass Scattered Spider eine noch neue Gruppe ist, die aber bereits viel Schaden angerichtet hat: "Sie sind sehr aktiv, sehr störend und verursachen Chaos. Sie sind gut darin, einzubrechen und eine Menge Ärger zu verursachen."Die Gruppe hat ihren Ursprung in Russland, sitzt irgendwo in Europa und arbeitet mit Social Engineering: Dabei werden Nutzer in sozialen Medien recherchiert und diese Informationen genutzt, um sich als diese Personen auszugeben.MGM war übrigens nicht die einzige Hotelkette, die erfolgreich von Scattered Spider angegriffen werden konnte: Denn wie Engadget berichtet, hat Caesars Entertainment "einen zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag" an die Hacker gezahlt, nachdem diese gedroht hat, interne Daten zu veröffentlichen.