Boring Company darf in Las Vegas kilometerlanges Tunnelsystem bauen

Elon Musk hat seine Finger in diversen Unternehmen, allen voran Tesla und SpaceX. Das vielleicht ungewöhnlichste ist aber wohl The Boring Company. Diese will Tunnel bauen, in denen sich Fahrzeuge vollautomatisiert und vor allem schnell fortbewegen.

47 Kilometer und 51 "Haltestellen"

The Boring Company

The Boring Company (TBC) ist natürlich eine bewusste Doppeldeutigkeit, denn "Boring" steht einerseits für Bohren, andererseits natürlich auch für langweilig. Allerdings wurde das erste Resultat von TBC tatsächlich beiden Namen gerecht: Denn im April dieses Jahres eröffnete das Unternehmen in der Zocker-Metropole seinen ersten Tunnel, der Las Vegas Loop war allerdings eine ziemliche Enttäuschung Denn statt Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h in vollständig automatisierten Fahrzeugen schleicht man im ersten Tunnel mit rund einem Viertel dessen herum. Anfangs muss(te) auch ein menschlicher Fahrer hinter dem Steuer eines Teslas Platz nehmen.Und dennoch dürfte die Schleife unter dem Las Vegas Convention Center ihren Zweck erfüllt haben, denn sie hat die lokale Politik überzeugt, das Tunnelnetz signifikant auszubauen (via The Verge ). The Boring Company hat die Genehmigung bekommen, weitere Tunnelröhren zu graben und zu bauen. Diese werden unter anderem unter dem Las Vegas Strip, also der weltberühmten Casino-Meile, zu finden sein und zum neuen Football-Stadion, dem Las Vegas Convention Center und dem McCarran International Airport führen.Insgesamt ist das nun genehmigte Tunnelsystem 47 Kilometer lang und hat 51 Stationen. Laut den Behörden von Clark County werden bis zu 57.000 Passagiere pro Stunde damit reisen können - Steuergeld soll übrigens keines aufgewendet werden. Teilweise werden die Stationen durch die Hotels und Casinos bezahlt, die sich dem Projekt anschließen. Und diese lassen sich den Spaß wohl auch gerne einiges kosten, denn hier geht es vor allem auch um Prestige und weniger um reinen Transport.