Softwarefehler: Casino "verschenkt" mehrere Millionen an Spieler

Durch ein fehlerhaftes Update des Softwaresystems seiner Automaten hat ein australisches Casino mehrere Millionen an Gewinnen zu viel ausgezahlt. Der Fehler blieb dabei erschreckend lange unbemerkt. Umso härter geht der Casinobetreiber jetzt gegen die Profiteure vor.

Besucher des australischen Casinos The Star in Sydney konnten sich mehr Gewinne auszahlen lassen, als ihnen eigentlich zustand. Grund dafür war ein Softwarefehler bei sogenannten TICO-Automaten. Das Akronym steht dabei für "Ticket in, Cash out".Denn statt Münzen oder gar Bargeld an den Spielautomaten im Casino zu erhalten, bekommen Besucher in The Star für ihre Gewinne ein Ticket ausgestellt, auf dem sich ein Barcode befindet. Beim Verlassen der Spielhalle können sich die Glücksspieler ihre Gewinne auszahlen lassen, indem sie den Barcode auf den Tickets an den bereits erwähnten TICO-Automaten einscannen lassen. Normalerweise schluckt der Automat dabei das Ticket und zahlt den Gewinn aus.Eine Zusatzfunktion erlaubt allerdings auch das Einscannen von zwei Tickets gleichzeitig. Durch den Softwarefehler wurde bei solchen Vorgängen aber nur einer der beiden Belege vom Automaten einbehalten. Zwar wurde der Gewinn beider Tickets von der Maschine ausgezahlt, den zweiten Beleg spuckte der Automat jedoch wieder aus. Dadurch konnten sich Spieler das Geld mehrfach auszahlen lassen.Insgesamt soll dem Casino auf diesem Weg ein Schaden von etwa 3,2 Millionen australischen Dollar (1,9 Millionen Euro) entstanden sein. Der hohe Betrag kommt mitunter dadurch zustande, dass der Fehler über sechs Wochen lang unbemerkt blieb. Der Schaden entstand dann in einem Zeitraum von knapp zwei Wochen, in dem 43 Personen den Softwarefehler bei den Auszahlungsautomaten ausnutzten.Jetzt geht das Casino hart gegen diese Personen vor und hat Anklage erhoben. Berichten zufolge sei ein Betroffener sogar schon inhaftiert und wartet auf Anklage.Bereits in der Vergangenheit kam es in Casinos zu unberechtigten Auszahlungen an Nutzer. So sorgte schon vor knapp 10 Jahren ein Softwarefehler bei deutschen Glücksspielautomaten dafür, dass sich Kunden durch das Drücken einer bestimmten Tastenkombination Gewinne auswerfen lassen konnten. Der Schaden belief sich damals im sechsstelligen Euro-Bereich.